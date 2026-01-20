इंदौर में 'जल सुनवाई' से एक हफ्ते में ही उठा भरोसा, 309 से घटकर 100 से भी कम हुई शिकायतें, दूषित पानी से जनता परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आमजन की पानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू हुई जल सुनवाई से एक सप्ताह में ही लोगों का विश्वास उठ गया। मंगलवार को आयोजित दूसरी जल सुनवाई में इक्का-दुक्का शिकायतकर्ता शिकायत करने पहुंचे। इन लोगों का कहना था कि सालों से नलों में दूषित पानी आ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछली जल सुनवाई में शहर भर से 309 शिकायतें आई थी, लेकिन मंगलवार को आंकड़ा 100 तक भी नहीं पहुंचा।

पूरे शहर में बट रहा है दूषित पानी निगम भले ही कुछ भी दावा करें वास्तविकता यह है कि पूरे शहर में दूषित पानी वितरित हो रहा है। ज्यादातर क्षेत्रों में नागरिकों की शिकायत है कि शुरुआत में 10-15 मिनट तक दूषित पानी आ रहा है। 15 मिनट पानी बहाने के बाद ही साफ पानी मिलता है।