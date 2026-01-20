मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में 'जल सुनवाई' से एक हफ्ते में ही उठा भरोसा, 309 से घटकर 100 से भी कम हुई शिकायतें, दूषित पानी से जनता परेशान

    Indore Jal Sunwai: आमजन की पानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू हुई जल सुनवाई से एक सप्ताह में ही लोगों का विश्वास उठ गया। मंगलवार को आयोजित द ...और पढ़ें

    By Kuldeep BhawsarEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 08:56:32 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 08:56:31 PM (IST)
    इंदौर में 'जल सुनवाई' से एक हफ्ते में ही उठा भरोसा, 309 से घटकर 100 से भी कम हुई शिकायतें, दूषित पानी से जनता परेशान
    इंदौर में 'जल सुनवाई' से एक हफ्ते में ही उठा भरोसा। (Image Source: AI-Generated)

    HighLights

    1. इंदौर नगर निगम की 'जल सुनवाई' फेल!
    2. 309 से घटकर 100 से भी कम हुई शिकायतें
    3. आम जनता को अधिकारियों पर भरोसा नहीं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आमजन की पानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू हुई जल सुनवाई से एक सप्ताह में ही लोगों का विश्वास उठ गया। मंगलवार को आयोजित दूसरी जल सुनवाई में इक्का-दुक्का शिकायतकर्ता शिकायत करने पहुंचे। इन लोगों का कहना था कि सालों से नलों में दूषित पानी आ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछली जल सुनवाई में शहर भर से 309 शिकायतें आई थी, लेकिन मंगलवार को आंकड़ा 100 तक भी नहीं पहुंचा।

    पूरे शहर में बट रहा है दूषित पानी

    निगम भले ही कुछ भी दावा करें वास्तविकता यह है कि पूरे शहर में दूषित पानी वितरित हो रहा है। ज्यादातर क्षेत्रों में नागरिकों की शिकायत है कि शुरुआत में 10-15 मिनट तक दूषित पानी आ रहा है। 15 मिनट पानी बहाने के बाद ही साफ पानी मिलता है।


    कहीं पहुंची एक तो कहीं दो शिकायतें

    शहर की टंकियों पर आयोजित जल सुनवाई में गिनती के शिकायतकर्ता पहुंचे। हाथीपाला टंकी पर स्थिति यह थी कि दोपहर एक बजे तक सिर्फ दो शिकायतकर्ता पहुंचे थे। कबूतरखाना निवासी शाहजहां बी ने कम दबाव से पानी मिलने की शिकायत की। वहीं हाथीपाला निवासी हामिदा ने दूषित पानी आने की शिकायत की। मौजूद अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कर जांच का आश्वासन दिया। इसी तरह सदरबाजार टंकी पर सिर्फ एक शिकायत पहुंची। पुलिस लाइन के लोगों का कहना था कि उनके यहां दूषित और बदबूदार पानी आ रहा है।

    महापौर पहुंचे तिलक नगर टंकी

    महापौर पुष्यमित्र भार्गव मंगलवार को जलसुनवाई के लिए तिलक नगर टंकी पहुंचे। क्षेत्रीय पार्षद एवं महापौर परिषद सदस्य राजेश उदावत भी उनके साथ मौजूद थे। महापौर ने उपस्थित नागरिकों की जल से संबंधित समस्याओं को सुना। इन शिकायतों में पानी नहीं आने, दूषित पानी आने तथा पुरानी जलप्रदाय लाइनों के कारण बार-बार उत्पन्न हो रही समस्याओं शामिल थीं।

    यह भी पढ़ें- भोपाल नगर निगम में ईंधन पर सख्ती, सरकारी गाड़ियों के कोटे में भारी कटौती, बोलेरो-जीप को अब आधा ही मिलेगा तेल

    चेंबर और लीकेज की शिकायत

    वार्ड क्रमांक-27 बजरंग नगर स्थित पानी की टंकी पर होने वाली जल सुनवाई में चार शिकायतें आई। इसमें ड्रेनेज की समस्या के साथ पानी लीकेज की शिकायतें थी। टंकी पर सुबह 11 बजे से एक बजे तक अधिकारी बैठे और लोगों की शिकायतें सुनी। शिकायतों को एक रजिस्टर्ड में दर्ज भी किया गया। कुछ शिकायतों में आवेदन दिया गया, तो कुछ मौखिक दर्ज कराई गई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.