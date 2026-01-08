भागीरथपुरा जल त्रासदी को 'भुना' नहीं सकी कांग्रेस, सदन से सड़क तक बिखराव मुश्किल कर सकती है पार्टी की राह

धनंजय प्रताप सिंह, नईदुनिया, भोपाल। स्वच्छता के मामले में देश में सिरमौर इंदौर शहर में दूषित पानी से 20 लोगों की मौत ने सरकारी बदइंतजामी की तरफ देशभर का ध्यान खींचा। इससे सबक लेकर हर शहर अपनी जलापूर्ति के इंतजामों को गंभीरता से टटोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस फिर कमजोर साबित हुई है। जिस संवेदनशील मुद्दे पर नागरिकों के आक्रोश का रुख सरकार के मंत्री, महापौर से लेकर पार्षद तक की ओर बना रहा, उसे जनता की आवाज के रूप में कांग्रेस आगे नहीं बढ़ा सकी। इंटरनेट मीडिया पर प्रतिक्रिया में विरोध दर्ज कराने के बाद हाईकमान ने भी इस घटना की निंदा की, जिसे देखते हुए प्रदेश के दिग्गजों ने भी काफी अंतराल पर विरोध प्रकट किया, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को जनता की पहल के साथ आगे बढ़ाने में असफल ही रही।

विरोध, प्रदर्शन और हंगामा के लिए कांग्रेस इंदौर में ही सिमट गई, जबकि यह मुद्दा पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है, तो प्रदेशव्यापी अभियान कमजोर पड़ रही कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकती थी। इंदौर में दूषित जल की आपूर्ति का मामला यूं ही अचानक सामने नहीं आया, बल्कि लंबे समय से की गई शिकायत की अनदेखी का यह दुष्परिणाम बना। मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच व्यवस्था के जिम्मेदारों के बयान खुद के बचाव और दूसरों पर आरोप के रूप में सामने आए, यानी खामी सरकारी व्यवस्था में ही थी, न कि अकस्मात हुई घटना का यह परिणाम था।