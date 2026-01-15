भागीरथपुरा मामले में राहुल गांधी को सभी मृतकों के घर ले जाने पर अड़े कांग्रेसी, प्रशासन अनुमति देने को राजी नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। शनिवार को इंदौर आ रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भागीरथपुरा दौरे का विस्तृत कार्यक्रम गुरुवार शाम तक तय नहीं हो सका। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को क्षेत्र में उन सभी मृतकों के घर ले जाने पर अड़े हैं जिनकी मौतों के लिए दूषित पानी को कारण माना जा रहा है।

स्थानीय प्रशासन व पुलिस सुरक्षा का हवाला देकर इस संबंध में अनुमति देने में अक्षमता जाहिर कर रहा है। गुरुवार दोपहर दिल्ली से राहुल गांधी के दफ्तर के प्रतिनिधि सुशांत मिश्रा भागीरथपुरा पहुंचे। स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया।