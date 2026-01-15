मेरी खबरें
    भागीरथपुरा मामले में राहुल गांधी को सभी मृतकों के घर ले जाने पर अड़े कांग्रेसी, प्रशासन अनुमति देने को राजी नहीं

    हालांकि पुलिस और प्रशासन की ओर से कांग्रेस नेताओं से कहा गया कि क्षेत्र की संकरी गलियों में राहुल गांधी की सुरक्षा टीम और गाड़ियों का जाना संभव नहीं ह ...और पढ़ें

    By Udaypratap SinghEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 09:37:30 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 09:44:27 PM (IST)
    भागीरथपुरा मामले में राहुल गांधी को सभी मृतकों के घर ले जाने पर अड़े कांग्रेसी, प्रशासन अनुमति देने को राजी नहीं
    राहुल गांधी का भागीरथपुरा में होने वाला है दौरा।

    1. दिल्ली से भागीरथपुरा में जायजा लेने पहुंचे प्रतिनिधि, आज सुरक्षाकर्मी भी पहुंचेंगे।
    2. गुरुवार को दिल्ली से मिश्रा और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भागीरथपुरा को देखा।
    3. किन-किन घरों में मौतें हुई है इसके बारे में स्थानीय नेताओं से जानकारी भी ली।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। शनिवार को इंदौर आ रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भागीरथपुरा दौरे का विस्तृत कार्यक्रम गुरुवार शाम तक तय नहीं हो सका। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को क्षेत्र में उन सभी मृतकों के घर ले जाने पर अड़े हैं जिनकी मौतों के लिए दूषित पानी को कारण माना जा रहा है।

    स्थानीय प्रशासन व पुलिस सुरक्षा का हवाला देकर इस संबंध में अनुमति देने में अक्षमता जाहिर कर रहा है। गुरुवार दोपहर दिल्ली से राहुल गांधी के दफ्तर के प्रतिनिधि सुशांत मिश्रा भागीरथपुरा पहुंचे। स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया।


    गुरुवार को दिल्ली से मिश्रा और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भागीरथपुरा क्षेत्र को देखा। किन-किन घरों में मौतें हुई है इसके बारे में स्थानीय नेताओं से जानकारी ली। इसके साथ ही मृतकों के नाम-पते की सूची भी ली गई। इस बीच प्रशासन को कांग्रेस की ओर से सूची सौंप कर इच्छा जाहिर की गई कि इन सभी घरों में नेता प्रतिपक्ष पहुंचेंगे।

    हालांकि पुलिस और प्रशासन की ओर से कांग्रेस नेताओं से कहा गया कि क्षेत्र की संकरी गलियों में राहुल गांधी की सुरक्षा टीम और गाड़ियों का जाना संभव नहीं होगा। ऐसे में सभी मृतकों के घर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद प्रशासन ने कहा कि वे चाहे तो एक जगह पीड़ित परिवारों को बुलाकर उनसे मुलाकात कर लें। हालांकि कांग्रेस वालों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

    इंदौर के भागीरथपुरा में शुद्ध पानी के लिए संघर्ष जारी, नगर निगम को अब तक नहीं मिला लीकेज, बढ़ी मुसीबत

    10-12 घर हो सकते हैं तय

    राहुल गांधी के दौरे में अंतिम तौर पर 10 से 12 घरों की सूची तय हो सकती है। जहां नेता प्रतिपक्ष को लेकर जाया जाएगा। सूची प्रशासन को सौंपी गई है। प्रदेश कांग्रेस के नेता यहां नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन करना चाहते थे लेकिन राहुल गांधी के दफ्तर से सिर्फ भागीरथपुरा को ही कार्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रदेश

