इंदौर के भागीरथपुरा में शुद्ध पानी के लिए संघर्ष जारी, नगर निगम को अब तक नहीं मिला लीकेज, बढ़ी मुसीबत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी (Indore Bhagirathpura Water Crisis) से लोगों के बीमार होने की घटना को पंद्रह दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। शुद्ध पेयजल की समस्या जस की तस बनी हुई है। नर्मदा जल की सप्लाई अब तक शुरू नहीं हो सकी है, क्योंकि पानी की लाइन में कहां लीकेज है, यह नगर निगम को अभी तक पता नहीं चल पाया है। नगर निगम इन दिनों इलाके में नई नर्मदा लाइन बिछाने का काम कर रहा है। इसके लिए भागीरथपुरा की कई गलियों में सड़कें खोद दी गई हैं। इससे रहवासियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले इमली वाली गली में खुदाई हुई थी और अब भागीरथपुरा चौकी के सामने नई लाइन डालने के लिए सोमवार को निगम ने मार्किंग कर दी है।

एक साथ ड्रेनेज और नर्मदा लाइन का काम फिलहाल इलाके की पांच गलियों में नर्मदा जल लाइन के साथ-साथ ड्रेनेज लाइन का काम एक साथ चल रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। रहवासियों का कहना है कि एक-एक गली में काम किया जाए, ताकि बाकी इलाके में लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो। एक साथ कई जगह सड़कें खोदने से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। टैंकर का पानी भी उबाल रहे दूषित पानी की घटना के बाद से इलाके में नलों से नर्मदा जल की सप्लाई पूरी तरह बंद है।