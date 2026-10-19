इंदौर में सात में से चार अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार

उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया, इंदौर। मेट्रो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के तहत पहले फेज में प्रस्तावित सात भूमिगत मेट्रो स्टेशन में से अभी चार के निर्माण ने रफ्तार पकड़ी है। शेष भूमिगत मेट्रो स्टेशन अभी धीमी गति से बन रहे हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट का भूमिगत मेट्रो स्टेशन तैयार होगा। इस स्टेशन के लिए 20 मीटर गहराई तक खोदाई का कार्य पूर्ण हो गया है।

अगले डेढ़ माह में इस स्टेशन के लिए 20 मीटर गहराई में स्लैब डालने का कार्य शुरू होगा। ऐसे में यह भूमिगत मेट्रो स्टेशन सबसे पहले आकार लेगा। जमीन की सतह से 17 मीटर गहराई में मेट्रो स्टेशन का प्लेटफार्म तैयार होगा।