इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी ने लील ली 3 और जिंदगियां...अब तक 12 लोग तोड़ चुके हैं दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी ने दो और जिंदगियां लील ली। छह माह के बच्चे और 75 वर्षीय बुजुर्ग की भी उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद मौत हुई थी। इसे मिलाकर दूषित पानी की वजह से भागीरथपुरा में मौत का आंकड़ा अब 12 हो गया है। 1100 से ज्यादा लोग अब भी बीमार हैं।

120 से ज्यादा अस्पतालोंं में भर्ती होकर उपचार ले रहे हैं। मामले को लेकर बुधवार को दो जनहित याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर हुईं। इनकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन को पीड़ितों का निश्शुल्क उपचार सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है।

बुधवार शाम ही मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इंदौर पहुंचे। उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में भर्ती पीड़ितों और उनके स्वजन से मुलाकात की। इधर बुधवार दिनभर भागीरथपुरा की गलियों में दहशत पसरी रही। 350 से ज्यादा लोग उल्टी-दस्त की शिकायत के साथ स्थानीय डिस्पेंसरी में पहुंचे और उपचार लिया। केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी बुधवार को भागीरथपुरा पहुंचे। निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के स्वजन ने मंत्री से शिकायत की कि शासन के आदेश के बावजूद निजी अस्पताल उनसे उपचार के पैसे ले रहे हैं।

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत के मामले में हाईकोर्ट में लगी 2 जनहित याचिकाएं, आज ही होगी सुनवाई कई दिनों से कर रहे थे शिकायत पर जिम्‍मेदार बहरे बने रहे भागीरथपुरा के रहवासी पिछले कई दिनों से दूषित पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जूं नहीं रेंगी।

सप्ताहभर पहले क्षेत्र में अचानक से उल्टी-दस्त के मामले बढ़े और मौत का सिलसिला शुरू हुआ।

इसके बाद हड़कंप मच गया। दूषित पानी की वजह से अब तक दस लोग दम तोड़ चुके हैं।

इनमें छह माह के बच्चे से लेकर 80 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं।

बुधवार को जिस बच्चे की मौत की बात सामने आई है उसकी मां का कहना है कि उसे दूध कम आता था।

इस वजह से वह बच्चे को पानी मिलाकर बाहर का दूध दे रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह पानी ही बच्चे के लिए जहर बन जाएगा। केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सीधी बात सवाल - भागीरथपुरा में लापरवाही के चलते 10 मौत हो गई। लोग दूषित पानी की शिकायत करते रहे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जवाब - इस वक्त हमारा पूरा ध्यान पीड़ितों के उपचार पर है। सवाल - जनप्रतिनिधि शिकायत करते हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते है। महापौर ने भी ऐसी ही शिकायत की थी, आप क्या कहेंगे। जवाब - सामान्यत: मैं निगम की डे टू डे वर्किंग में दखल नहीं देता हूं, लेकिन यह बात सामने आई है कि अधिकारी पार्षद और महापौर की बात नहीं सुनते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। अभी संकट का समय है। भागीरथपुरा मामला निपट जाए फिर इस संबंध में चर्चा करूंगा। समस्या का समाधान जरूरी है। सवाल - भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या करेंगे जवाब - हमने पूरे प्रदेश में निर्देश दिए हैं कि जहां से भी गंदे पानी की सूचना मिले वहां तुरंत सुधार का काम करें। अगर व्यवस्था नहीं सुधरती है तो कम से कम स्थानीय लोगों को सावधान करते हुए सूचित करें कि जो पानी आ रहा है वह पीने लायक नहीं है। पानी उबालकर ही पीएं। सवाल - दोषियों को कैसे पहचानेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे। जवाब - मुख्यमंत्री ने जांच समिति गठित की है। इसकी रिपोर्ट आने दीजिए इसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। महापौर-कमिश्नर पर केस दर्ज करने की मांग, कांग्रेसियों ने घेरा बाणगंगा थाना भागीरथपुरा में दूषित जल से 11 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस ने अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जलकार्य समिति प्रभारी बबलू शर्मा, कमिश्नर दिलीपकुमार यादव, अपरआयुक्त रोहित सिसोनिया समेत अन्य लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने बाणगंगा थाने में लिखित शिकायत सौंपी और नेताओं की भीड़ ने थाना भी घेर लिया। सवाल भी खड़े किए कि नर्मदा प्रोजेक्ट के इंचार्ज इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव 13 वर्ष से एक ही पद पर काम कर रहे हैं उन्हें छोड़कर छोटे इंजीनियरों का निलंबन बता रहा है कि वरिष्ठों की मिलीभगत से सिस्टम दूषित हो रहा था।

बुधवार दोपहर चार सौ से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता बाणगंगा थाने पहुंचे। पुलिस ने बेरिकेड्स लगाकर कांग्रेस नेताओं को बाहर ही रोक दिया। डीसीपी राम स्नेही मिश्रा को दिए गए शिकायत पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, सत्यनारायण पटेल और क्षेत्र एक प्रभारी दीपू यादव ने कहा कि सीधे तौर पर निगम के जिम्मेदारों की लापरवाही से दूषित जल आपूर्ति हुई। महापौर, आयुक्त व अन्य अधिकारियों के साथ क्षेत्र के पार्षद कमल वाघेला के खिलाफ भी आइपीसी की धारा 304 ए, 326, 284 के साथ जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 32 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएं।नर्मदा के शुद्ध जल को भी ये जिम्मेदार दूषित कर रहे हैं। यह घटनाक्रम जनता से जुड़ा हुआ है और पानी में ड्रेनेज का पानी मिलाकर लोगों को दिया गया, जिसके कारण यह पानी जहरीला पानी बन गया था। प्रदर्शन में राजेश चौकसे , गिरधर नागर, राजा चौकसे , पार्षद राजू भदौरिया, सादिक ख़ान , सुदामा चौधरी , अमित पटेल , अनसाफ़ अंसारी , अनवर दस्तक , रफीक ख़ान, अमन बजाज, शैलेश गर्ग, देवेंद्र यादव, रीता डागरे, किरण जिरेती, प्रवेश यादव, राजेश शर्मा, ठाकुर जितेंद्र सिंह, साधना भंडारी, शैलू सेन, विशाल चतुर्वेदी, दानिश ख़ान शामिल रहे। ज्ञापन का वाचन ब्लॉक अध्यक्ष तरुण कुमायो ने किया आभार संजय बाकलीवाल ने माना।