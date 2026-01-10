मेरी खबरें
    By Vinay YadavEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 09:47:44 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 09:52:08 PM (IST)
    इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी ने छीनीं खुशियां, 4 मरीज वेंटिलेटर पर, परिजन बोले- डॉक्टरों के पास जवाब नहीं
    वेंटीलेटर पर अस्पताल में भर्ती एकनाथ सुर्यवंशी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के चार मरीज अभी वेंटीलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं एक महिला कोमा में पहुंच गई है। परिवार वालों को डाक्टरों द्वारा यहीं कहा जा रहा है कि इंतजार कीजिए। वह स्वस्थ होंगे या नहीं किसी को पता नहीं है। एक सप्ताह से पार्वती बाई वेंटीलेटर पर है, अब वह कोमा में चली गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेकियोस्टामी कर वेंटिलेटर पर रखा गया है।

    इसके अलावा मल्टी आर्गन डिसफंक्शन और पालिन्यूरोपैथी से भी महिला पीड़ित है। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रेकियोस्टामी एक सर्जिकल प्रक्रिया है। जिसमें गर्दन में श्वासनली में एक छेद (स्टोमा) बनाया जाता है, जिससे नाक और मुंह से होकर जाने वाला सामान्य वायुमार्ग बाधित होने पर फेफड़ों तक हवा पहुंच सके और सांस लेने में मदद मिले।


    एकनाथ सुर्यवंशी की हालत में नहीं हुआ सुधार

    अस्पताल में भर्ती मरीजों के स्वजन ने बताया कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा मरीज स्वस्थ हो पाएगा या नहीं। हमें यहां कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। पांच दिन से वेंटीलेटर पर सुर्यवंशी इसी प्रकार नई बस्ती (भागीरथपुरा) निवासी एकनाथ सुर्यवंशी पांच दिंसबर की सुबह से वेंटीलेटर पर है। इसके बाद से उनकी हालत में खास सुधार भी नहीं हुआ है।

    यह भी पढ़ें- इंदौर में दूषित पानी से गई एक और जान... मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा, 11 मरीज अभी भी ICU में, 4 वेंटिलेटर पर

    एकनाश उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद 29 दिसंबर को शैल्बी अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसके बाद हालत बिगड़ी तो चार जनवरी को बांबे अस्पताल में रेफर किया। बेटे ने बताया कि मेरे पिता वेंटीलेटर पर है, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। हमारी मांग है कि इनकी नर्व कंडिशन स्टडी की जांच हो, ताकि स्थिति सामने आ सके। इनके अलावा भी यहां अन्य मरीज भी है।

