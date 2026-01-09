Indore में साइबर ठगों का तांडव, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के नाम पर लूट, तीन अलग-अलग मामलों में 11 लाख से ज्यादा की चपत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वच्छता में नंबर वन शहर इंदौर अब साइबर अपराधियों के निशाने पर है। शहर में डिजिटल ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामलों में साइबर अपराधियों ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक फर्नीचर व्यवसायी और एक अन्य नागरिक को अपना शिकार बनाते हुए कुल मिलाकर करीब 11.5 लाख रुपये की चपत लगाई है। पुलिस ने तीनों ही मामलों में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आईटी इंजीनियर से ठगी राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 25 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ 6 लाख 58 हजार रुपये की बड़ी धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित युवक एक नामी आईटी कंपनी में कार्यरत है। उसे 21 दिसंबर को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर संदेश आया था, जिसमें 'गूगल रिव्यू' देकर घर बैठे पैसे कमाने का प्रलोभन दिया गया था। शुरुआत में छोटे टास्क देकर ठगों ने विश्वास जीता, फिर उसे टेलीग्राम ऐप पर एक लिंक भेजकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर मोटी रकम जमा करवा ली। पीड़ित की आईडी पर कागजी मुनाफा तो लाखों में दिख रहा था, लेकिन जब उसने पैसे निकालने चाहे तो ठगों ने 4 लाख रुपये की और मांग की। ठगी का अहसास होने पर युवक ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई।