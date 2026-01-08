मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खबर का असर... इंदौर में लापरवाही बरतने वाली नर्स को किया निलंबित, तीन नर्सिंग इंचार्ज का वेतन रोका

    एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े न्यू चेस्ट वार्ड में नर्स की लापरवाही के कारण डेढ़ माह के बच्चे का अंगुठा कट गया था। यह घटना इंट्राकेथ लगाने के दौरान बुध ...और पढ़ें

    By Vinay YadavEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 08:33:52 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 08:33:52 PM (IST)
    खबर का असर... इंदौर में लापरवाही बरतने वाली नर्स को किया निलंबित, तीन नर्सिंग इंचार्ज का वेतन रोका
    इंदौर में लापरवाही बरतने वाली नर्स को किया निलंबित

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े न्यू चेस्ट वार्ड में नर्स की लापरवाही के कारण डेढ़ माह के बच्चे का अंगुठा कट गया था। यह घटना इंट्राकेथ लगाने के दौरान बुधवार को हुई थी। इस संबंध में नईदुनिया ने आठ जनवरी के अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने लापरवाही बरतने वाली नर्स आरती श्रोतिय को निलंबन करने की कार्रवाई की है। वहीं तीन नर्सिंग इंचार्ज का एक-एक माह का वेतन भी रोक लिया है।

    naidunia_image

    जांच रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई

    डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने 24 घंटे के भीतर ही लापरवाही बरतने वाली संबंधित नर्स के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई भी की जाएगी। मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए, हमारा प्रयास है कि एमजीएम से जुड़े सभी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर उपचार मिले।


    कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी

    वहीं इस मामले में एमवायएच अधीक्षक डॉ. अशोक यादव के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई है। जिसमें शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. निर्भय मेहता, एमवायएच उप-अधीक्षक डॉ. रोहित बडेरिया, नर्सिंग सुप्रीडेंट दयावति दयाल को शामिल किया गया है। कमेटी ने गुरूवार को नर्स के बयान भी ले लिए है। शुक्रवार को कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

    यह था पूरा मामला

    न्यू चेस्ट वार्ड में 24 दिसंबर को बेटमा के बजरंगपुरा गांव की निवासी अंजुबाई के डेढ़ माह के बच्चे को निमोनिया के चलते भर्ती किया था। इस दौरान इंट्राकेथ बदलने के दौरान नर्स ने बच्चे के अंगूठे पर कैंची चल गई, जिससे अंगूठा कटकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद बच्चे को तत्काल सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल भेजा गया, जहां सर्जरी कर अंगूठा जोड़ा गया है। अभी यह नहीं पता कि बच्चे का अंगूठा पहले की तरह सामान्य हो पाएगा या नहीं। बच्चे की मां ने बताया था कि हाथ में रात से सूजन होने पर नर्स को बुलाया था। इंट्राकेथ लगाने के दौरान टैप को काटते समय कैंची से अंगूठा कटा गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.