कपिल नीले, नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के स्वाध्यायी विद्यार्थियों को संकाय बदलने की सुविधा तो दे दी है, लेकिन आदेश देरी से आने के कारण विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर पीजी प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति है।

परीक्षा शुरू होने में महज 12 दिन शेष हैं और अब संकाय परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जबकि विद्यार्थी परीक्षा फार्म भरकर संकाय और विषयों का चयन कर चुके हैं। ऐसे में उनका सवाल है कि परीक्षा के ठीक पहले इस सुविधा का क्या लाभ मिलेगा।