मकर संक्रांति पर 'खूनी डोर' का कहर, इंदौर व आसपास के जिलों में 15 से ज्यादा घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझा (Chinese Manjha) प्रशासन के दावों पर भारी पड़ा। इंदौर सहित मालवा-निमाड़ में बुधवार को 15 लोग घायल हो गए। इंदौर में चार की गर्दन कटी, उज्जैन में छह, महू में तीन जबकि शाजापुर और देवास में एक-एक व्यक्ति हादसे का शिकार हुए। किसी की गर्दन पर गहरा कट लगा तो किसी का पैर लहूलुहान हो गया। यह सब उस वक्त हुआ जब प्रशासन सख्ती के बड़े-बड़े दावे कर रहा था। शहर-शहर पुलिस जरूर दिखी, लेकिन आसमान में उड़ती पतंगों को निहारती रही। मांझे को रोकने वाला कोई नजर नहीं आया, हादसे होते रहे।
इंदौर में तीन इमली ब्रिज पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 29 वर्षीय हेमराज चौरसिया का गला कट गया, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जूनी इंदौर ब्रिज पर बाइक से जा रहे प्रेम भंडारी की ठोड़ी पर आठ टांके आए। वहीं, रामानंद नगर निवासी माधव वसूनिया का चेहरा बुरी तरह कट गया, जिन्हें जिला अस्पताल में दस टांके लगाए गए। नंदानगर में बेजु सोनी भी घायल हुए। बता दें कि इंदौर में तीन दिन पहले ही टाइल्स ठेकेदार रघुवीर धाकड़ की गर्दन कटने से मौत हो गई थी, जबकि पिछले साल छात्र गुलशन जाटव ने भी दम तोड़ा था।
उज्जैन में आगर रोड पर अंतर सिंह बंजारा के गले में आठ टांके आए, जबकि सीमा, रिजवान और कृष्णा सहित अन्य लोगों के हाथ-पैर और होंठ कट गए। महू में स्कूटी सवार राजेश्वरी गोडाले की नाक कट गई और आशुतोष व शिवम भी घायल हुए। देवास में प्रीतम सिंह ठाकुर की नाक पर कट लगा, वहीं शाजापुर में राजकुमार कोटवानी के पैर में छह टांके आए। यह स्थिति बेहद डरावनी रही क्योंकि लोग सामान्य आवाजाही के दौरान अचानक इस जानलेवा डोर का शिकार बने।
नर्मदापुरम जिले में बुधवार को चाइनीज मांझे से एक छात्र का गला गंभीर रूप से कट गया। इटारसी शनि मंदिर के पास रहने वाला छात्र शुभम शर्मा दोपहर को अपनी बाइक से लाइब्रेरी जा रहा था, तभी आजाद पंजा चौराहे के पास मांझा उसके गले में फंस गया। नर्मदापुरम में एसपीएम गेट नंबर चार के पास पतंग का मांझा उलझ जाने की वजह से शिक्षा विभाग के कर्मचारी सुरेंद्र वासनिक भी घायल हो गए। प्रशासन की तमाम मुस्तैदी के बावजूद डिजिटल और भौतिक बाजारों में बिक रहे इस मांझे ने त्योहार की खुशियों में जहर घोल दिया।
