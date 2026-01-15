डायरिया के मामलों में भारी गिरावट... भागीरथपुरा OPD में आए मात्र 6 मरीज, हेल्थ कार्ड के जरिए अब होगी निगरानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा प्रभावित क्षेत्र में गुरुवार को अभियान स्वास्थ्यवर्धन जारी रहा। 48 दलों ने 715 घरों का सर्वे कर 2087 नागरिकों की विभिन्न जांचें की। इसमें रक्तचाप के 133 एवं मधुमेह के 64 मरीजों का चिन्हांकन किया। इन्हें हेल्थकार्ड देकर आगे की जांच के लिए रेफर किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि 30 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक भागीरथपुरा प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, जिसमें विभिन्न परामर्श, उपचार, औषधि एवं जांच संबंधित सेवाएं प्रदान की गई।

एक लाख 62 हजार से अधिक नागरिकों की स्क्रीनिंग 14 जनवरी तक 34 हजार 631 घरों का सर्वे किया गया। इसमें एक लाख 62 हजार 558 स्क्रीनिंग की गई। 15 जनवरी तक कुल 441 विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती हुए, जिसमें से 424 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 11 वार्ड में उपचाररत हैं एवं छह आईसीयू में भर्ती हैं। भागीरथपुरा प्रभावित क्षेत्र में स्थिति तेजी से सामान्य होती जा रही है। गुरुवार को ओपीडी के 116 मरीजों में से मात्र छह मरीज डायरिया के आए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। किसी भी मरीज को रेफर नहीं किया गया।