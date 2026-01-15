मेरी खबरें
    MP में पवन एक्सप्रेस में बच्चे को जलने की घटना, रेलवे चिकित्सक ने ट्रेन में ही किया इलाज

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 09:56:44 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 09:57:57 PM (IST)
    MP में पवन एक्सप्रेस में बच्चे को जलने की घटना, रेलवे चिकित्सक ने ट्रेन में ही किया इलाज
    पवन एक्सप्रेस में बच्चे को जलने की घटना

    HighLights

    1. पवन एक्सप्रेस में झुलसे मासूम को नरसिंहपुर स्टेशन पर मिला तुरंत इलाज
    2. डॉक्टर ने मौके पर की ड्रेसिंग, बच्चे की स्थिति देख आगे की यात्रा को दी अनुमति
    3. संकट में मिली मदद पर यात्री ने रेल प्रशासन और मेडिकल स्टाफ का आभार जताया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। पवन एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 11062) में यात्रा के दौरान एक घटना में रेलवे की त्वरित और मानवीय कार्रवाई ने एक मासूम की पीड़ा को कम कर दिया। दरभंगा से कल्याण की यात्रा कर रहे यात्री मुकेश के लगभग दो वर्षीय बच्चे पर चाय गिरने से पेट के हिस्से में जलन और फफोले पड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन ने बिना विलंब किए ट्रेन के नरसिंहपुर स्टेशन पहुंचते ही रेलवे चिकित्सक डॉ. आर.आर. कुर्रे द्वारा तत्काल बच्चे की चिकित्सीय जांच की गई।

    नरसिंहपुर स्टेशन पर मिली तत्काल चिकित्सा

    जलने के स्पष्ट लक्षण पाए जाने पर मौके पर ही सिल्वर सल्फा डायजीन से ड्रेसिंग की गई तथा आवश्यक एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाएं उपलब्ध कराई गईं। बच्चे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे की यात्रा हेतु चिकित्सकीय अनुमति भी प्रदान की गई। रेलवे की इस त्वरित चिकित्सा सहायता और सजग प्रशासन से संतुष्ट होकर यात्री मुकेश ने रेलवे प्रशासन, चिकित्सकीय एवं वाणिज्य स्टाफ का हृदय से आभार व्यक्त किया।


    यात्री ने जताया आभार: संकट की घड़ी में रेलवे बना मददगार

    उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में मिली यह सहायता उनके परिवार के लिए बड़ी राहत साबित हुई। रेलवे के इस मानवीय दृष्टिकोण ने न केवल एक बच्चे को तुरंत इलाज मुहैया कराया, बल्कि रेल यात्रा के दौरान सुरक्षा और सेवा के प्रति यात्रियों के विश्वास को भी मजबूत किया है।

