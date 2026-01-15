MP में पवन एक्सप्रेस में बच्चे को जलने की घटना, रेलवे चिकित्सक ने ट्रेन में ही किया इलाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। पवन एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 11062) में यात्रा के दौरान एक घटना में रेलवे की त्वरित और मानवीय कार्रवाई ने एक मासूम की पीड़ा को कम कर दिया। दरभंगा से कल्याण की यात्रा कर रहे यात्री मुकेश के लगभग दो वर्षीय बच्चे पर चाय गिरने से पेट के हिस्से में जलन और फफोले पड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन ने बिना विलंब किए ट्रेन के नरसिंहपुर स्टेशन पहुंचते ही रेलवे चिकित्सक डॉ. आर.आर. कुर्रे द्वारा तत्काल बच्चे की चिकित्सीय जांच की गई।

नरसिंहपुर स्टेशन पर मिली तत्काल चिकित्सा जलने के स्पष्ट लक्षण पाए जाने पर मौके पर ही सिल्वर सल्फा डायजीन से ड्रेसिंग की गई तथा आवश्यक एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाएं उपलब्ध कराई गईं। बच्चे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे की यात्रा हेतु चिकित्सकीय अनुमति भी प्रदान की गई। रेलवे की इस त्वरित चिकित्सा सहायता और सजग प्रशासन से संतुष्ट होकर यात्री मुकेश ने रेलवे प्रशासन, चिकित्सकीय एवं वाणिज्य स्टाफ का हृदय से आभार व्यक्त किया।