    'मुआवजे से नहीं लौटती जानें... मुख्यमंत्री से सवाल क्यों नहीं?', भागीरथपुरा दूषित जल कांड पर बोले दिग्विजय सिंह

    इंदौर के भागीरथपुरा कांड ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस लगातार सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह ने भी सवाल उठाए हैं।

    By Lokesh SolankiEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 12:48:09 AM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 12:48:09 AM (IST)
    भागीरथपुरा कांड पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह ने न्यायिक जांच की मांग की है। फाइल फोटो

    1. भागीरथपुरा कांड पर कांग्रेस का हमला
    2. दिग्विजय सिंह ने एक्स पर तोड़ी चुप्पी
    3. कलेक्टर के संघ कार्यालय जाने पर विवाद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर के भागीरथपुरा कांड को लेकर कांग्रेस का रुख लगातार आक्रामक होता जा रहा है। लंबे समय से इस पूरे मामले पर मौन रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अब खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए।

    दिग्विजय सिंह ने लिखा कि इंदौर उनके बचपन का शहर है। शुरुआत में जब 2-4 मौतें हुईं, तब किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। जैसे-जैसे मौतों की संख्या बढ़ी, वैसे-वैसे जिम्मेदारी तय करने के बजाय एक-दूसरे पर दोष मढ़ा जाने लगा। उन्होंने कहा कि मंत्री अफसरों को दोष दे रहे हैं, अफसर मेयर को और मेयर पूरी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि पूरा मामला आपसी आरोप-प्रत्यारोप में उलझ गया है।


    उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इंदौर के प्रभारी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, जो हर दूसरे दिन शहर आते हैं, लेकिन उनसे कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही। दिग्विजय सिंह ने पूछा कि आखिर सिर्फ मौत का मुआवजा देकर चुप्पी क्यों साध ली गई। उन्होंने इस हादसे की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि इसकी जांच हाई कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए। उनका कहना है कि मुआवजे से जिंदगियां वापस नहीं आतीं, इसलिए पर्दा डालने के बजाय जिम्मेदारी तय कर दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए।

    कलेक्टर के संघ कार्यालय जाने पर सवाल

    इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय ‘सुदर्शन’ पहुंचने को लेकर सवाल खड़े किए। पटवारी ने कहा कि क्या अब कलेक्टर की प्राथमिकता भागीरथपुरा के पीड़ितों के बजाय संघ और संगठन की संतुष्टि हो गई है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि इंदौर का प्रशासन अब जनता के प्रति नहीं, बल्कि संघ के प्रति जवाबदेह होता जा रहा है। जीतू पटवारी ने सवाल किया कि क्या संवैधानिक पद अब आरएसएस के आदेशों का पालन केंद्र बन चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा शासन में प्रशासन की स्वतंत्रता समाप्त हो गई है।

