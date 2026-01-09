'मुआवजे से नहीं लौटती जानें... मुख्यमंत्री से सवाल क्यों नहीं?', भागीरथपुरा दूषित जल कांड पर बोले दिग्विजय सिंह

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर के भागीरथपुरा कांड को लेकर कांग्रेस का रुख लगातार आक्रामक होता जा रहा है। लंबे समय से इस पूरे मामले पर मौन रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अब खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए।

दिग्विजय सिंह ने लिखा कि इंदौर उनके बचपन का शहर है। शुरुआत में जब 2-4 मौतें हुईं, तब किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। जैसे-जैसे मौतों की संख्या बढ़ी, वैसे-वैसे जिम्मेदारी तय करने के बजाय एक-दूसरे पर दोष मढ़ा जाने लगा। उन्होंने कहा कि मंत्री अफसरों को दोष दे रहे हैं, अफसर मेयर को और मेयर पूरी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि पूरा मामला आपसी आरोप-प्रत्यारोप में उलझ गया है।