इंदौर में कर्मचारी को हटाने पर पार्षद पति और सहायक सीएसआई के बीच विवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कर्मचारियों को काम से हटाने के मामले में पार्षद पति और सहायक सीएसआई आमने-सामने हो गए। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला वार्ड 48 का है। पुलिस को दिए आवेदन में वार्ड 48 की पार्षद विजयलक्ष्मी गोहर के पति अनिल गोहर ने कहा है कि रविवार को वार्ड के निरीक्षण के दौरान वे बारह पत्थर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे थे।

उन्होंने सहायक सीएसआई दिलीप लोधी को जनता की समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया। उन्होंने सहायक सीएसआई से कहा कि वे सफाईकर्मियों से नियमानुसार कार्य लें। इस पर लोधी आक्रोशित हो गए और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने लगे।