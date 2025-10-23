इंदौर में पटाखे फोड़ने पर हुआ विवाद, ईंट से बच्ची के दांत तोड़े

मेरी खबरें
    By Mukesh Mangal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 07:43:14 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 07:43:14 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एरोड्रम थाना क्षेत्र में पटाखा फोड़ रहे युवकों ने खुब हंगामा किया। विरोध करने पर ईंट फेंक कर हमला कर दिया। एक बच्ची के हमले में दांत टूट गए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना कावेरी नगर की है। लक्ष्मी भास्कर ने हेमंत धारवे, सन्नी वर्मा, युवराज उर्फ छोटू मौर्या और विक्की के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    मुंह पर ईंट लगी और दांत टूट गए

    लक्ष्मी के अनुसार, आरोपित पटाखा फोड़ कर हंगामा कर रहे थे। समझाया तो पड़ोसी दिनेश बाकले के घर की छत पर चढ़ गए और छोटू ने ईंट उठाकर फैंकी। इससे बेटा तरुण घायल हो गया। एक ईंट सन्नी ने फेंकी जिससे पोती सुहाना घायल हो गई। उसके मुंह पर ईंट लगी और दांत टूट गए।


    बच्चे से मारपीट,चाकू से हमला

    राजेंद्रनगर थाना अंतर्गत बुद्ध नगर में भी पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट के दौरान एक ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार, वर्षा ठाकरे ने साहिल और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। वर्षा ने पुलिस को बताया बच्चा घर के बाहर पटाखे फोड़ रहा था। साहिल ने गालियां दी तो भाई भारत, अंकुश,पंकज व देवर जितेंद्र ने बच्चे को गाली देने का विरोध किया। साहिल और उसके साथियों ने भरत,अंकुश और पंकज पर हमला कर दिया।

