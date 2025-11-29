इंदौर की सराफा चाट चौपाटी में दुकानों के नाम पर विवाद, पिज्जा-चायनीज और अपनों को दी दुकानें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सराफा चाट चौपाटी में 69 दुकानों की सूची में रखे गए नामों पर विवाद शुरू हो गया है। सूची में शामिल किए गए नामों में करीबियों को लाभ देने और पैसा लेकर नाम जुड़वाने के आरोप लगने लगे हैं। चौपाटी पर बीते दिनों तक दुकान लगाने वाले व्यापारी ही इस बारे में शिकायत कर रहे हैं। बीते दिनों तक नगर निगम के अधिकारी कहते रहे कि चौपाटी में परंपरागत व्यंजन ही रहेंगे, हालांकि अब जब सूची आई तो चायनीज, माकटेल शाट, पिज्जा, पान, सोड़ा की दुकानों को भी जगह दे दी गई।

खास बात है कि इनमें तमाम नए दुकानदारों के नाम शामिल किए गए, जबकि दही बड़ा, चाट वालों को चौपाटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लिस्ट में शामिल नए नामों में कुछ नेताओं के करीबी तो कुछ चौपाटी एसोसिएशन वालों के अपने बताए जा रहे हैं।

नगर निगम के अधिकारी और व्यापारियों की बैठक के बाद चौपाटी में दुकानों की सूची जारी हुई। सूची जब देर रात सामने आई तो इस पर असंतोष फूटा। चौपाटी से बाहर किए गए दुकान वाले महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ भाजपा से जुड़े मनोज परमार के पास भी पहुंचें। हालांकि कहीं से भी राहत नहीं मिली। 25 से ज्यादा ऐसे नाम जो नए हैं चौपाटी पर बरकरार रखी जा रही दुकानों में द शाट स्टोरी, गोटू फ्रूट चाट, गंगा कोकोनट क्रश, टकाटक पावभाजी, गुरुदास सैंडविच, शुभम फ्रूट चाट, पान प्रिय, शर्मा और आदेश नाम से तीन दुकानें, फेसबुक अड्डा, हनी पिज्जा, चटोरा, इंदौरी तंदूरी चाय, इंदौरी चायनीज जैसे नाम ही बता रहे हैं कि ये चौपाटी पर लगने वाली परंपरागत दुकानें नहीं हैं। चौपाटी के दुकानदारों के अनुसार 25 से ज्यादा ऐसे नाम हैं जो बीते कुछ वर्षों में ही चौपाटी पर प्रकट हुए हैं और उन्हें सूची में जगह दे दी गई। दुकानों के नाम किसी पैमाने पर तय किए गए इसका जवाब नहीं है। नगर निगम और चाट चौपाटी एसोसिएशन दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं।