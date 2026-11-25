नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर-खंडवा राजमार्ग पर बन रही सुरंग से निकलने को लेकर वाहन चालक विवाद करने लगे हैं। सुरंग का रास्ता निर्माण एजेंसी ने बंद कर रखा है। महज तीन किलोमीटर का चक्कर बचाने के लिए ग्रामीण और वाहन चालक बैरिकेड हटाकर निकल रहे हैं। यहां तक कि लोगों ने सुरंग के प्रवेश द्वार पर लगे गेट का ताला तक तोड़ दिया और जबरन अंदर जाने की कोशिश की। मना करने पर निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों से बहस और विवाद करते हैं।

राजमार्ग पर तीन सुरंग बनाई जा रही हैं। इनका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। चोरल में करीब 500 मीटर लंबी सुरंग का रास्ता बंद कर रखा है। यहां तक कि सुरक्षा के लिए सुरंग के दोनों ओर लोहे के गेट और बैरिकेड लगाए हैं।