इंदौर में इवेंट की आड़ में ड्रग्स सप्लाई का कारोबार,दो युवतियों सहित सरगना गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। कनाड़िया पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो हाईप्रोफाइल पार्टियों में एमडी ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। गिरोह का संचालक इवेंट कंपनी संचालित करता है और पब,रेस्त्रां,बार और फार्म हाऊस में होने वाली पार्टियों में लड़कियों के माध्यम से ड्रग्स की सप्लाई करता था।
पुलिस ने सोमवार रात कोहेफिजा कालोनी(भोपाल) निवासी आबान शकील को 5 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया था। लग्जरी कारों का शौकीन आबान पब में पार्टी करने आया था। पुलिस ने कार सहित पकड़ लिया। पूछताछ में आबान ने बताया उसने ड्रग्स महालक्ष्मीनगर(ए-सेक्टर) में रहने वाले बाबा से खरीदी थी।
राजस्थान से बाइक पर एमडी ड्रग्स सप्लाई करने इंदौर आ रहे तीन आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा
गुरुवार शाम टीआई सहर्ष यादव ने बाबा उर्फ वैभव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। बाबा सफेद रंग की ईको कार से ड्रग्स की डिलीवरी देने जा रहा था और कार में आलिशा उर्फ जैनी निवासी सुभाषनगर रतलाम और रिशूजा उर्फ नेहा निवासी अंधेरी ईस्ट मुंबई भी थी। तलाशी में दोनों युवतियों से भी ड्रग्स की पुड़िया मिली। सूत्रों के अनुसार आलिशा की 56 दुकान पर कपड़े की शाप है और ड्रग्स की सप्लाई करती है।
बाबा के साथ इवेंट और केटरिंग का काम करने वाली दोनों युवतियों का संपर्क सभ्रांत परिवार के युवक युवतियों से है। आरोपितों ने बताया वह रतलाम,मंदसौर और प्रतापगढ़ के तस्करों से एमडी ड्रग्स खरीद कर पार्टियों में सप्लाई करते थे। बाबा इवेंट आयोजित करने के साथ ड्रग्स की आपूर्ति भी करता था। हाईप्रोफाइल पार्टियों में तो उसने लड़कियां भेजना भी स्वीकारा है।
इस गिरोह के तार पूरे शहर के पैडलर और तस्करों से जुड़े है। आरोपित खजराना के गोल्डन और गुलाब बाग कालोनी से सागर उर्फ सैंडो,हेमंत जैन से भी ड्रग्स खरीद रहे थे। हेमंत की पत्नी आंटी के नाम से ड्रग्स का कारोबार कर रही है। इसके अलवा स्कीम-78,महालक्ष्मीनगर,विजयनगर,राजेंद्रनगर,खजराना,श्रीनगर कांकड़ के पैडलर भी बाबा के संपर्क में थे। आरोपित काल डिटेल से बचने के लिए इंटरनेट कालिंग का उपयोग करते थे।