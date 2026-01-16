इंदौर में इवेंट की आड़ में ड्रग्स सप्लाई का कारोबार,दो युवतियों सहित सरगना गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। कनाड़िया पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो हाईप्रोफाइल पार्टियों में एमडी ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। गिरोह का संचालक इवेंट कंपनी संचालित करता है और पब,रेस्त्रां,बार और फार्म हाऊस में होने वाली पार्टियों में लड़कियों के माध्यम से ड्रग्स की सप्लाई करता था।

पुलिस ने सोमवार रात कोहेफिजा कालोनी(भोपाल) निवासी आबान शकील को 5 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया था। लग्जरी कारों का शौकीन आबान पब में पार्टी करने आया था। पुलिस ने कार सहित पकड़ लिया। पूछताछ में आबान ने बताया उसने ड्रग्स महालक्ष्मीनगर(ए-सेक्टर) में रहने वाले बाबा से खरीदी थी।