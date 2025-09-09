MP News: ED ने कांग्रेस नेता विशाल अग्निहोत्री समेत सात की 34 करोड़ की संपत्ति अटैच की... गैरकानूनी डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टा चलाने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता विशाल (गोलू) अग्निहोत्री और छह अन्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने गैरकानूनी डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टा चलाने के आरोपों में उनकी संपत्ति अटैच कर ली है। ईडी दिल्ली ने पुष्टि की कि अटैच की गई संपत्ति में फ्लैट, कृषिभूमि, प्लॉट, पहले बरामद नकदी और विदेशी घड़ियां शामिल हैं। जब्त की गई अचल संपत्ति का खरीदी के समय का कागजी मूल्य 34.26 करोड़ रुपये बताया गया, जबकि मौजूदा बाजार मूल्य इससे करीब चार गुना ज्यादा होने का अनुमान है।

गोलू अग्निहोत्री के साथ ही उनके कारोबारी साझेदार तरुण श्रीवास्तव, हितेश अग्रवाल, धर्मेश रजनीकांत त्रिवेदी, श्रीनिवासन रामसमय, करण सोलंकी और धवल जैन व उनके स्वजनों की संपत्ति पर भी अटैचमेंट की कार्रवाई की गई। अब तक इस मामले में कुल 58.39 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त या अटैच हो चुकी है।