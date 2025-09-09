MP News: ED ने कांग्रेस नेता विशाल अग्निहोत्री समेत सात की 34 करोड़ की संपत्ति अटैच की... गैरकानूनी डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टा चलाने का आरोप

मेरी खबरें
    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता विशाल (गोलू) अग्निहोत्री और छह अन्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने गैरकानूनी डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टा चलाने के आरोपों में उनकी संपत्ति अटैच कर ली है।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 11:55:53 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 11:55:53 PM (IST)
    1. ईडी ने कांग्रेस नेता विशाल (गोलू) अग्निहोत्री और छह अन्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है
    2. ईडी ने गैरकानूनी डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टा चलाने के आरोप में हुई कार्रवाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता विशाल (गोलू) अग्निहोत्री और छह अन्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने गैरकानूनी डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टा चलाने के आरोपों में उनकी संपत्ति अटैच कर ली है।

    ईडी दिल्ली ने पुष्टि की कि अटैच की गई संपत्ति में फ्लैट, कृषिभूमि, प्लॉट, पहले बरामद नकदी और विदेशी घड़ियां शामिल हैं। जब्त की गई अचल संपत्ति का खरीदी के समय का कागजी मूल्य 34.26 करोड़ रुपये बताया गया, जबकि मौजूदा बाजार मूल्य इससे करीब चार गुना ज्यादा होने का अनुमान है।

    गोलू अग्निहोत्री के साथ ही उनके कारोबारी साझेदार तरुण श्रीवास्तव, हितेश अग्रवाल, धर्मेश रजनीकांत त्रिवेदी, श्रीनिवासन रामसमय, करण सोलंकी और धवल जैन व उनके स्वजनों की संपत्ति पर भी अटैचमेंट की कार्रवाई की गई। अब तक इस मामले में कुल 58.39 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त या अटैच हो चुकी है।

    2024 में शुरू हुई कार्रवाई

    उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2024 में ईडी ने गोलू अग्निहोत्री और सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारकर जांच शुरू की थी। जांच में यह सामने आया था कि अवैध ऑनलाइन सट्टा दुबई से संचालित होता था और डब्बा ट्रेडिंग का बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ताजा कार्रवाई की गई है। उस दौरान अग्निहोत्री इंदौर शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे।

