भागीरथपुरा पहुंचे कांग्रेस के 8 दिग्गज, पुलिस से हुई तीखी झड़प, जीतू पटवारी ने कहा- अपने पापों को छुपा रही है सरकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा जल त्रासदी को लेकर मंगलवार को इंदौर में भारी राजनीतिक गहमागहमी देखी गई। प्रशासन द्वारा धरना और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने बस्ती में दाखिल होने की कोशिश की। लंबी जद्दोजहद और तनावपूर्ण स्थिति के बाद पुलिस ने कांग्रेस के केवल 8 वरिष्ठ नेताओं को ही भागीरथपुरा की प्रभावित बस्ती में जाने की अनुमति दी।

नेता प्रतिपक्ष और पुलिस के बीच तीखी बहस जब कांग्रेस नेताओं का काफिला भागीरथपुरा पहुंचा, तो भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई। सिंघार ने प्रशासन की रोक पर कड़ा ऐतराज जताया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद प्रशासन ने सीमित संख्या में नेताओं को अंदर जाने दिया, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना।