    Air India की फ्लाइट में एक साल के बच्चे की मौत! Indore में कराई इमरजेंसी लैंडिग, नहीं बचा सके जान

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 04:05:31 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 04:05:31 PM (IST)
    Air India की फ्लाइट में एक साल के बच्चे की मौत! Indore में कराई इमरजेंसी लैंडिग, नहीं बचा सके जान
    Air India की फ्लाइट में एक साल के बच्चे की मौत

    HighLights

    1. जयपुर–बेंगलुरु फ्लाइट का मामला है
    2. सांस लेने में तकलीफ होने पर विमान उतरा
    3. डॉल्फिन में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Indore Aiport) पर जयपुर-बेंगलुरु उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस फ्लाइट में एक बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने पर पायलट ने तुरंत इंदौर में आपातकालीन लैंडिंग का फैसला लिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

    तत्काल बच्चे की जांच कर सीपीआर दिया

    एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स-1240 जयपुर से शाम 5.30 बजे रवाना हुई थी। उड़ान के दौरान एक वर्षीय बच्चे की हालत बिगड़ने पर केबिन क्रू ने यात्रियों से डॉक्टर की मौजूदगी के बारे में पूछा। विमान में मौजूद एक डॉक्टर ने तत्काल बच्चे की जांच कर सीपीआर देना शुरू किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने इंदौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, जिसके बाद मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर विमान को मंगलवार शाम करीब 7.50 बजे इंदौर में उतारा गया।


    दूध या तरल पदार्थ बनी मौत का कारण

    लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम मौजूद रही। विमान से उतरते ही बच्चे को लगातार सीपीआर देते हुए एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे डॉल्फिन हॉस्पिटल रेफर किया गया। हालांकि, जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का प्रारंभिक अनुमान है कि दूध या तरल पदार्थ श्वास नली में चले जाने से बच्चे की हालत बिगड़ी। मृतक बच्चा मोहम्मद अबरार अपने माता-पिता और बड़े भाई के साथ जयपुर से बेंगलुरु लौट रहा था।

