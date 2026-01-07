मेरी खबरें
    सतना में बैंक का शटर तोड़ अंदर घुसे चोर, लेकिन खाली हाथ भागने पर हुए मजबूर, 'अंधे' निकले CCTV कैमरे

    MP News: मध्य प्रदेश के सतना में मंगलवार देर रात मध्यांचल ग्रामीण बैंक में चोरी का असफल प्रयास किया गया। इस दौरान चोर बैंक की शटर तोड़कर अंदर तो घुस ग ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 03:23:37 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 03:23:37 PM (IST)
    सतना में शटर तोड़कर अंदर पहुंचे पर बैंक के चैनल का ताला नहीं तोड़ सके चोर

    HighLights

    1. शटर तोड़कर अंदर पहुंचे पर बैंक के चैनल का ताला नहीं तोड़ सके चोर
    2. मध्यांचल ग्रामीण बैंक में चोरी का असफल प्रयास देखने को मिला है
    3. जांच में बंद मिले बैंक के सीसीटीवी कैमरे, सुधरवाने में लापरवाही बरती

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिला के उचेहरा थाना अंतर्गत उचेहरा जनपद क्षेत्र में स्थित मध्यांचल ग्रामीण बैंक में बीती रात को चोरों ने चोरी करने का असफल प्रयास किया। चोर बैंक की शटर तोड़कर अंदर तो एंट्री तो ले लिए, लेकिन बैंक का चैनल नहीं तोड़ सके। सुबह होता देख थके-हारे चोर उसे वैसी ही हालत में छोड़कर चलते बने। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर चोरों की पहचान करने में जुट गई।

    इस संबंध में उचेहरा थाना प्रभारी सतीश मिश्रा द्वारा बताया गया कि सुबह करीब आठ बजकर तीस मिनट पर उन्हें बैंक के ही एक कर्मी द्वारा फोन के जरिए सूचना दी गई कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक की शटर तो टूटी हुई है और चोरी की होने की घटना घटित होना प्रतीत हो रहा है। जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल एक जांच दल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची।


    हालांकि जांच में केवल शटर टूटने व चैनल गेट व उसका ताला नहीं तोड़ पाने की जानकारी लगने के बाद स्थानीय निवासियों समेत बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी राहत कि सांस ली। हालंकि पुलिस ने चोरों की तालाश के लिए टीम गठित कर उनकी निशानदेही पर लगी हुई है।

    बंद रही सुरक्षा में तैनात तीसरी आंख

    बैंक में चोरी की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने जब जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज देखना चाही तो यह जानकारी निकलकर सामने आई कि बैंक के सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हुए हैं। बैंक के जानकारों के अनुसार यह सीसीटीवी कैमरे बीते दिसंबर माह की शुरुआत से बंद पड़े हुए है। जिन्हें सुधरवाने के लिए बैंक की तरफ से लापरवाही बरती गई।

