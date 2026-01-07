सतना में बैंक का शटर तोड़ अंदर घुसे चोर, लेकिन खाली हाथ भागने पर हुए मजबूर, 'अंधे' निकले CCTV कैमरे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिला के उचेहरा थाना अंतर्गत उचेहरा जनपद क्षेत्र में स्थित मध्यांचल ग्रामीण बैंक में बीती रात को चोरों ने चोरी करने का असफल प्रयास किया। चोर बैंक की शटर तोड़कर अंदर तो एंट्री तो ले लिए, लेकिन बैंक का चैनल नहीं तोड़ सके। सुबह होता देख थके-हारे चोर उसे वैसी ही हालत में छोड़कर चलते बने। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर चोरों की पहचान करने में जुट गई।

इस संबंध में उचेहरा थाना प्रभारी सतीश मिश्रा द्वारा बताया गया कि सुबह करीब आठ बजकर तीस मिनट पर उन्हें बैंक के ही एक कर्मी द्वारा फोन के जरिए सूचना दी गई कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक की शटर तो टूटी हुई है और चोरी की होने की घटना घटित होना प्रतीत हो रहा है। जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल एक जांच दल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची।