इंदौर में लकड़ियों का अवैध परिवहन रोकने के लिए अब हर नाके पर रहेगी नजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अवैध लकड़ी के परिवहन और कारोबार पर रोक लगाने के लिए वन विभाग ने सातों दिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है। बावजूद इसके अवैध लकड़ी का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। लकड़ी माफिया अब अंधेरे का फायदा उठाते हुए रात के समय जीएनटी टिम्बर मार्केट में वाहन खाली करवा रहे है।

देवास की ओर से डकाच्या और सांवेर क्षेत्र में भी बिना ट्रांजिट पास (टीपी) लकड़ी का परिवहन जारी है। अब वरिष्ठ अधिकारियों ने अवैध कारोबार पर लगाम कसने को लेकर रणनीति में बदलाव किया है। अब प्रत्येक नाके पर टीम की नजर रहेंगी।