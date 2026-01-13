मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में लाखों लीटर Expired Beer आबकारी विभाग ने किया नष्ट, Cans पर चलवाया बुलडोजर

    इंदौर में आबकारी विभाग ने लाखों लीटर एक्सपायर बीयर को नष्ट करवाया। आबकारी विभाग ने बीयर की कैन्स पर बुलडोजर चलवा दिया। इन बीयरों को अन्य राज्यों में भ ...और पढ़ें

    By prem jatEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 02:47:04 AM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 02:54:24 AM (IST)
    इंदौर में लाखों लीटर Expired Beer आबकारी विभाग ने किया नष्ट, Cans पर चलवाया बुलडोजर
    आबकारी विभाग ने बीयर की कैन पर चलवाया बुलडोजर

    HighLights

    1. आबकारी विभाग ने बीयर की बोतल और केन पर बुलडोजर चलवाया
    2. निर्माण तारीख से छह माह अधिक होने पर बीयर को नष्ट करवा दिया
    3. 2 लाख 23 हजार 316 लीटर एक्सपायर बीयर को नष्ट करवाया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर में एक्सपायर्ड हो चुकी लाखों लीटर बीयर को सोमवार को नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग ने बीयर की बोतल और केन पर बुलडोजर चलवा दिया। निर्माण तारीख से छह माह अधिक होने पर बीयर को नष्ट करने की कार्रवाई की गई।

    यह बीयर सिमरोल स्थित माउण्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमि, मेमदीग्राम में बनाई गई थी और अन्य राज्यों में सप्लाई होना थी। संबंधित राज्यों से समय पर मांग नहीं आने से बीयर एक्सपायर हो गई। आबकारी विभाग ने सोमवार को सिमरोल में 23154 पेटियों में भरी दो लाख 23 हजार 316 लीटर एक्सपायर बीयर को नष्ट कर दिया। जिसका डिस्टलरी मूल्य लगभग पौने दो करोड़ रुपये है।


    उपायुक्त आबकारी संजय तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने बीयर को नष्ट कराया। सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी ने बताया गया कि उक्त बीयर मध्यप्रदेश सहित दिल्ली, असम एवं महाराष्ट्र राज्यों में भेजे जाने के लिए निर्मित की गयी थी, परन्तु उक्त राज्यों से समय पर मांग प्राप्त नहीं हो सकी। निर्माण तारीख से छह माह की अवधि अधिक हो जाने की जानकारी विभाग को दी गई।

    यह भी पढ़ें- मंत्री प्रहलाद पटेल बोले- हमको समझा रहे हो क्या?, पंचायत भवन की भूमि को लेकर आदिवासी समाज और ग्रामीण विकास मंत्री में बहस

    इसके आधार पर नष्टीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर बीयर को नष्ट कराया गया। नष्टीकरण की कार्रवाई में सबसे पहले बोतल में भरी बीयर को बहाकर नष्ट किया गया और केन में भरी बीयर को बुलडोजर एवं जेसीबी मशीन से कुचलकर नष्ट किया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.