इंदौर में लाखों लीटर Expired Beer आबकारी विभाग ने किया नष्ट, Cans पर चलवाया बुलडोजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर में एक्सपायर्ड हो चुकी लाखों लीटर बीयर को सोमवार को नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग ने बीयर की बोतल और केन पर बुलडोजर चलवा दिया। निर्माण तारीख से छह माह अधिक होने पर बीयर को नष्ट करने की कार्रवाई की गई।

यह बीयर सिमरोल स्थित माउण्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमि, मेमदीग्राम में बनाई गई थी और अन्य राज्यों में सप्लाई होना थी। संबंधित राज्यों से समय पर मांग नहीं आने से बीयर एक्सपायर हो गई। आबकारी विभाग ने सोमवार को सिमरोल में 23154 पेटियों में भरी दो लाख 23 हजार 316 लीटर एक्सपायर बीयर को नष्ट कर दिया। जिसका डिस्टलरी मूल्य लगभग पौने दो करोड़ रुपये है।