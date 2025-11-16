इंदौर में हाई-प्रोफाइल फर्जीवाड़ा उजागर, फर्जी डॉक्टरों ने क्लिनिक–डिग्री बनाकर फाइनेंस कंपनी से 54 लाख ठगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अपराध शाखा ने हाई-प्रोफाइल फर्जीवाड़ा उजागर किया है। गैंग में शामिल ठग ने डॉक्टर बनकर एक फाइनेंस कंपनी को 54 लाख की चपत लगाई। कंपनी द्वारा सत्यापन करवाने पर पता चला कि डॉक्टर, डिग्री, क्लिनिक, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन, प्रिस्क्रिप्शन पैड और दवाओं की सूची सहित सारी चीजें फर्जी हैं। पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो होटल का मामूली कर्मचारी है।

पुलिस ने क्या कहा एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार फर्जीवाड़ा बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ हुआ है। कंपनी के आरसीयू आकाश गौतम ने हरिओम बंसल, भूपेंद्र सिंह और प्रदीप निरंजन के विरुद्ध कूटरचना और धोखाधड़ी की शिकायत की है। आकाश ने बताया कि आरोपितों ने खुद को डॉक्टर बताया और बिजनेस के लिए ऋण का आवेदन दिया। कर्मचारियों द्वारा उनके दस्तावेजों, डॉक्टर डिग्री, मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसलिंग का मेडिकल रजिस्ट्रेशन, निवास स्थान और क्लिनिक का सत्यापन किया गया।