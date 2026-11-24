नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाडा और अलास्का क्रूज की विदेश यात्रा का झांसा देकर एक परिवार से 14 लाख 38 हजार रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाली फर्जी ट्रैवल एजेंट को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली आरोपित महिला ने कम शुल्क में वीजा, क्रूज रिजर्वेशन और एयर टिकट दिलाने का भरोसा देकर लाखों रुपये की ठगी की। बाद में फर्जी टिकट थमाकर मोबाइल बंद कर लिया और फरार हो गई।

पुलिस ने सोमवार को आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया। उससे ठगी की राशि बरामद करने के लिए पूछताछ की जा रही है। आरोपित की पहचान पूजा सिंह उर्फ तिवारी (28), निवासी सेक्टर-29, फरीदाबाद (हरियाणा) के रूप में हुई है। वह 12वीं तक शिक्षित है और खुद को टूर एंड ट्रैवल्स एजेंट बताकर लोगों को विदेश यात्रा के पैकेज का झांसा देती थी। पलासिया क्षेत्र में रहने वाले परिवार ने 17 जुलाई 2026 को इस मामले में शिकायत की थी।