    By prem jatEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 10:39:26 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 10:39:26 PM (IST)
    इंदौर में नकली वॉटर प्लांट का भंडाफोड़, बगैर लाइसेंस चल रही थी पानी की फैक्ट्री
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में बड़ी मात्रा में बोतल बंद पानी की सप्लाई होती है। पानी की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन ने अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित त्रिवेंटा इंटरप्राइजेस मैकेनिक नगर की जांच की गई। यहां पर बगैर लाइसेंस के पानी की बोतलों का निर्माण किया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने पानी के नमूने लिए और फर्म को लाइसेंस लिए जाने तक कारोबार बं करवाया गया।

    पानी को सील कर पैकेंजिंग को बंद कराया गया

    मौके पर पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट आदि नहीं पाई गई, न ही वाटर ट्रीटमेंट संबंधी कोई दस्तावेज दिखाए गए। सात हजार लीटर पानी को सील कर पैकेंजिंग को बंद कराया गया। जिले में खाद्य पदार्थो की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने शिकायत के आधार पर सांवरिया किचन एवं टिफिन सेंटर से तुअर दाल एवं मिक्स वेज सब्जी के नमूने लिए गए।


    शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता

    साथ ही बर्गर किंग रेस्टोरेंट, मल्हार मेगा माल में चिकन बर्गर में कॉकरोच की शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत जांच की गई। मौके से चिकन बर्गर एवं उपयोग में होने वाले तेल के नमूने लिए गए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिए गए सभी नमूनों को विस्तृत जाच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल की ओर भेजा जा रहा है, जिनकी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

