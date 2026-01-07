इंदौर में नकली वॉटर प्लांट का भंडाफोड़, बगैर लाइसेंस चल रही थी पानी की फैक्ट्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में बड़ी मात्रा में बोतल बंद पानी की सप्लाई होती है। पानी की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन ने अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित त्रिवेंटा इंटरप्राइजेस मैकेनिक नगर की जांच की गई। यहां पर बगैर लाइसेंस के पानी की बोतलों का निर्माण किया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने पानी के नमूने लिए और फर्म को लाइसेंस लिए जाने तक कारोबार बं करवाया गया।

पानी को सील कर पैकेंजिंग को बंद कराया गया मौके पर पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट आदि नहीं पाई गई, न ही वाटर ट्रीटमेंट संबंधी कोई दस्तावेज दिखाए गए। सात हजार लीटर पानी को सील कर पैकेंजिंग को बंद कराया गया। जिले में खाद्य पदार्थो की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने शिकायत के आधार पर सांवरिया किचन एवं टिफिन सेंटर से तुअर दाल एवं मिक्स वेज सब्जी के नमूने लिए गए।