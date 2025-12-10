BLO बार-बार फोन कर रहा था... SIR के दबाव में मिस्त्री ने आग लगाकर की आत्महत्या, परिजनों का आरोप

मेरी खबरें
    इंदौर में एक मिस्त्री ने आग लगाकर आत्महत्या कर लगी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि, वोटर लिस्ट के एसआईआर की जानकारी मांगने के लिए बीएलओ बार-बार फोनकर दबाव बना रहा था। इसी कारण मिस्त्री ने यह कदम उठा लिया। पलिस मामले की जांच कर रही है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 03:06:44 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 03:22:38 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर के द्वारकापुरी के अहीरखेड़ी में सुनील सोलंकी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन का आरोप है कि सुनील ने एसआईआर के कारण आग लगाई है। बीएलओ बार-बार मृतक को कॉल कर रहा था। 2003 और दादा-दादी की जानकारी मांग रहा था। घटना के वक्त सुनील शराब के नशे में था। पुलिस जांच कर रही है। शव का पोस्ट मार्टम करवाया गया है।

    जानकारी के अनुसार, 35 वर्षीय सुनील पुत्र मांगीलाल सोलंकी मिस्त्री का काम करता था। वह अहीरखेड़ी स्थित दिग्विजय मल्टी में रहता था। रविवार रात उसको गंभीर अवस्था में भाई दीपक, अरुण और जीजा ने अस्पताल में भर्ती करवाया था। सोमवार शाम उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।


    मृतक ने कहा- सर बार-बार फोन कर रहे थे

    दीपक के अनुसार मृतक की पत्नी मधु ने उसे कॉल कर घटना की जानकारी दी। मृतक के जीजा सबसे पहले मौके पर पहुंचे और तुरंत उसे अस्पताल ले गए। मृतक ने रास्ते में कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया था, वोटर आईडी बनाने वाले सर बार बार कॉल कर 2003 का रिकार्ड मांग रहे थे। उसने दादा दादी का नाम भी पूछा था। लगातार कॉल आने के कारण दबाव में आ गया था।

    भाई को भी किया फोन

    दीपक के अनुसार भाई सुनील ने उसे भी कॉल किया था। उसने पूछा था कि अपने दादा और दादी का नाम क्या है। दीपक ने मां चंपा बाई से नाम पूछा और सुनील को बताया। सुनील जल्दी में था। उसने दीपक से कहा मेरे पास सर का कॉल आ रहा है। कुछ देर बाद तो उसने आग लगा ली।

    एसआई रामसिंह बघेल के मुताबिक सुनील ने खुद से आग लगाई है। स्वजन ने अभी आगे की जानकारी नहीं दी है। सुनील शराब पीता था।

