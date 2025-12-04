मेरी खबरें
    इंदौर में महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी, पति की मौत के बाद मिली थी अनुकंपा नियुक्ति

    इंदौर की डीआरपी लाइन में पदस्थ एक महिला कांस्टेबल प्रिया यादव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वह एरोड्रम थाना इलाके के शुभम नगर में रहती थी। जानकारी के मुताबिक प्रिया यादव को पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। महिला कांस्टेबल प्रिया यादव के आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 08:22:35 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 08:51:25 AM (IST)
    इंदौर में महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी, पति की मौत के बाद मिली थी अनुकंपा नियुक्ति
    इंदौर की एरोड्रम थाना पुलिस महिला कांस्टेबल की आत्महत्या के मामले की जांच कर रही है। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. इंदौर की डीआरपी लाइन में पदस्थ थी प्रिया यादव
    2. एरोड्रम थाना इलाके के शुभम नगर में रहती थी
    3. कांस्टेबल ने क्यों दी जान, पुलिस कर रही जांच

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर की डीआरपी लाइन में पदस्थ एक महिला कांस्टेबल प्रिया यादव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वह एरोड्रम थाना इलाके के शुभम नगर में रहती थी। जानकारी के मुताबिक प्रिया यादव को पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला कांस्टेबल प्रिया यादव के आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही हैं।

