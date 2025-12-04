इंदौर में महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी, पति की मौत के बाद मिली थी अनुकंपा नियुक्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर की डीआरपी लाइन में पदस्थ एक महिला कांस्टेबल प्रिया यादव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वह एरोड्रम थाना इलाके के शुभम नगर में रहती थी। जानकारी के मुताबिक प्रिया यादव को पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला कांस्टेबल प्रिया यादव के आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही हैं।