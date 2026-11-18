नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अवैध जल कनेक्शन को वैध करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की समाप्ति के बाद नगर निगम अवैध जल कनेक्शन को लेकर सख्ती दिखाएगा। अभियान समाप्त होने के बाद भी अगर कहीं अवैध नल कनेक्शन मिलता है तो संबंधित व्यक्ति पर दोगुनी पेनल्टी लगाने के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। यह बात महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंगलवार को अभियान की समीक्षा के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान जलसंकट की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम विशेष सर्वे कराएगा। सर्वे में यह भी पता लगाया जाएगा कि संबंधित क्षेत्रों में वर्तमान में किस माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है और जरूरत के अनुसार पानी की आपूर्ति के लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। बैठक में शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विधायकों से सुझाव लिए गए।