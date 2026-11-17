डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर में इस बार मानसून के दौरान हुई कम बारिश का असर अभी से देखने को मिल रहा है। कम बारिश की वजह से भूमिगत जलस्तर नहीं बढ़ा। इसी वजह से कई इलाकों में बोरवेल में कम पानी या पानी ही नहीं आ रहा है। इसका असर शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में बने उद्योगों और फैक्ट्रियों पर पड़ने की आशंका है। ऐसे हालात में टैंकर के जरिए पानी जुटाना बड़ा खर्चीला और मुश्किलभरा होगा।

शहर में पोलोग्राउंड, पालदा, सांवेर रोड और लक्ष्मीबाई नगर के इंडस्ट्रियल एरिया बड़ी संख्या में उद्योग पानी पर निर्भर हैं। पानी के संकट के दौरान कुछ फैक्ट्रियों पर ताला भी लग सकता है। पानी की कमी का सबसे ज्यादा असर केमिकल, डाइंग, टेक्सटज्ञइल, कलरिंग, प्लास्टिक सहित अन्य प्रोसेसिंग उद्योगों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। पालदा इलाके में इनकी 300 से ज्यादा यूनिट हैं।