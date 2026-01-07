मेरी खबरें
    By Udaypratap SinghEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 10:08:27 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 10:08:26 PM (IST)
    इंदौर में नर्मदा जल के नाम पर 'जहर'... श्रीनगर मेन में पाइप लाइन में पहुंचा ड्रेनेज का बदबूदार पानी, अफसर बेखबर
    नर्मदा जल के नाम पर 'जहर'

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में सैकड़ों कालोनियों में नर्मदा पाइप लाइन में ड्रेनेज मिला पानी पहुंच रहा है। बुधवार को श्रीनगर मेन कॉलोनी में नर्मदा की पाइप लाइन में ड्रेनेज का बदबूदार पानी पहुंचा। इस क्षेत्र में नर्मदा की एचडीपीई की पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। इसके बाद भी क्षेत्र में पाइप लाइन में ड्रेनेज का पानी आने से निगम के अफसरों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे है।

    नर्मदा पाइप लाइन में दूषित पानी पहुंचा

    हकीकत यह है कि इस क्षेत्र के रहवासी पिछले डेढ़ साल से नलों में गंदा दूषित पानी आने से परेशान है लेकिन निगम के अफसर कोई स्थाई हल नहीं निकाल रहे है। इस संबंध में निगम के साकेत जोन के सहायक यंत्री मनोज जैन का कहना है कि उस क्षेत्र में ड्रेनेज चेंबर चोक होने से नर्मदा पाइप लाइन में दूषित पानी पहुंचा। हमने ड्रेनेज विभाग से वाहन बुलवाकर ड्रेनेज लाइनों की सफाई जल्द करवाएंगे। ड्रेनेज लाइनों की साइज बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।


    रहवासियों को पेयजल भी नहीं मिल पा रहा

    बोरिंग में पहुंच रहा सीवरेज का पानी छोटा बांगड़दा स्थित मनुश्री नगर में सीवरेज लाइन चोक होने के कारण बोरिंग के पानी भी सीवरेज का पानी पहुंच रहा है। ऐसे में यहां के रहवासियों को पेयजल भी नहीं मिल पा रहा है। रहवासियों द्वारा इंदौर-311 हेल्पलाइन , मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व जोनल अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, इसके बाद भी शिकायतों का निराकरण किया।

