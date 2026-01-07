इंदौर में नर्मदा जल के नाम पर 'जहर'... श्रीनगर मेन में पाइप लाइन में पहुंचा ड्रेनेज का बदबूदार पानी, अफसर बेखबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में सैकड़ों कालोनियों में नर्मदा पाइप लाइन में ड्रेनेज मिला पानी पहुंच रहा है। बुधवार को श्रीनगर मेन कॉलोनी में नर्मदा की पाइप लाइन में ड्रेनेज का बदबूदार पानी पहुंचा। इस क्षेत्र में नर्मदा की एचडीपीई की पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। इसके बाद भी क्षेत्र में पाइप लाइन में ड्रेनेज का पानी आने से निगम के अफसरों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे है।

नर्मदा पाइप लाइन में दूषित पानी पहुंचा हकीकत यह है कि इस क्षेत्र के रहवासी पिछले डेढ़ साल से नलों में गंदा दूषित पानी आने से परेशान है लेकिन निगम के अफसर कोई स्थाई हल नहीं निकाल रहे है। इस संबंध में निगम के साकेत जोन के सहायक यंत्री मनोज जैन का कहना है कि उस क्षेत्र में ड्रेनेज चेंबर चोक होने से नर्मदा पाइप लाइन में दूषित पानी पहुंचा। हमने ड्रेनेज विभाग से वाहन बुलवाकर ड्रेनेज लाइनों की सफाई जल्द करवाएंगे। ड्रेनेज लाइनों की साइज बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।