नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लसूड़िया पुलिस ने मंगलवार रात एक फर्जी एडवाइजरी फर्म पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को पकड़ा। ये फर्जी सिमकार्ड के जरिये निवेशकों को कॉल कर ठगी कर रहे थे। पुलिस को 20 लाख रुपये से ज्यादा का लेन-देन मिला है। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई देवासनाका पर की गई।

आरोपी फर्जी सिमकार्ड से लोगों को कॉल कर निवेश के नाम पर ठगी कर रहे थे। पुलिस को लेन-देन का आंकड़ा तो मिल गया, लेकिन अब तक कोई फरियादी सामने नहीं आया है। मौके से अनिरुध्द चौहान, संदीप भारद्वाज, सोनू यादव, सुनील सिंह को पकड़ा गया।