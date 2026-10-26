ऑपरेशन मैट्रिक्स : इंदौर पुलिस का म्यूल खातों और फर्जी सिम पर शिकंजा, 16 केस में 44 आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे म्यूल बैंक खातों और फर्जी सिम कार्ड के नेटवर्क को तोड़ने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत इंदौर पुलिस ने जोन-1 और जोन-4 में 16 केस दर्ज किए हैं। इन मामलों में 44 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अक्टूबर में चलाए गए अभियान के दौरान बैंक खातों के लेनदेन, केवाईसी दस्तावेजों और मोबाइल नंबरों की जांच की गई।

इस जांच के दायरे में बैंक अफसर भी आए हैं। डीसीपी जोन-1 नरेंद्रसिंह रावत के अनुसार, ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत पुलिस ऐसे बैंक खातों की पहचान कर रही है, जिनका उपयोग साइबर ठगी से मिली रकम को आगे भेजने के लिए किया जाता है। जांच में खातों के लेनदेन का ब्योरा, केवाईसी दस्तावेज और उनसे जुड़े मोबाइल नंबरों का मिलान किया जा रहा है।