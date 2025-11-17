इंदौर में सरकारी राशन की कालाबाजारी, 4 पर FIR दर्ज, अनाज गोदाम में खाद्य विभाग ने की थी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खाद्य विभाग ने विगत दिनों जम्बूर्डी हप्सी अरिहंत नगर स्थित एक अनाज गोदाम पर छापामार कर सरकारी राशन की कालाबाजारी का बड़ा मामला पकड़ा था। गोदाम के अंदर भारी मात्रा में गेहूं और चावल अवैध रूप से भंडारित पाया गया। उक्त मामले में खाद्य विभाग ने सोमवार को गांधी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

राशन की हो रही थी कालाबाजारी दरअसल, गोदाम को राजेश वर्मा द्वारा किराए पर लेकर अनाज व्यापार के लिए संचालित किया जा रहा था। मौके पर मौजूद राजेश वर्मा और उनके मुनीम सोनू राजपूत ने स्वीकार किया कि विभिन्न ऑटो चालकों द्वारा लाया गया गेहूं और चावल उन्होंने खरीदा है। इसी दौरान एक सवारी आटो भी मिला, जिसके अंदर प्लास्टिक बारदानों में भरा चावल पाया गया।