Morena में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिल बकाया होने पर काटे 39 कनेक्शन, सात लाख 11 हजार रुपये भी वसूले

नईदुनिया प्रतिनिधि, जौरा। बिजली कंपनी ने बकाया बिलों की वसूली और बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को कंपनी की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कंपनी के प्रबंधक पीएस यादव के नेतृत्व में निकली टीम ने इस्लामपुर और रामनगर क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई की।

दर्जनभर से अधिक स्थानों पर पकड़ी बिजली चोरी निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि कई उपभोक्ता मीटर को बाईपास कर अवैध रूप से बिजली की खपत कर रहे थे। कुल मिलाकर एक दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं के यहां सीधे तार जोड़कर विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा गया। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी के खिलाफ बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज किए गए।