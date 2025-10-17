Indore: रिटायर्ड आबकारी अफसर के लॉकर से मिला 79 लाख का सोना, धर्मेंद्र के बेटे सूर्यांश और पत्नी सीमा के नाम से है लॉकर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रिटायर जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के परिवार के बैंक लॉकर से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा, पलासिया शाखा में स्थित इस लॉकर का संचालन भदौरिया की पत्नी सीमा भदौरिया और बेटे सूर्यांश भदौरिया के नाम से किया जा रहा था। जब जांच टीम ने लॉकर खोला तो उसमें से 886 ग्राम सोना मिला, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 79 लाख रुपये बताई जा रही है।