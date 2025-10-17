मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore: रिटायर्ड आबकारी अफसर के लॉकर से मिला 79 लाख का सोना, धर्मेंद्र के बेटे सूर्यांश और पत्नी सीमा के नाम से है लॉकर

    Lokayukta Raid MP: रिटायर जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के परिवार के बैंक लॉकर से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा, पलासिया शाखा में स्थित इस लॉकर का संचालन भदौरिया की पत्नी सीमा भदौरिया और बेटे सूर्यांश भदौरिया के नाम से किया जा रहा था। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 79 लाख रुपये बताई जा रही है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 06:57:26 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 06:57:26 PM (IST)
    Indore: रिटायर्ड आबकारी अफसर के लॉकर से मिला 79 लाख का सोना, धर्मेंद्र के बेटे सूर्यांश और पत्नी सीमा के नाम से है लॉकर
    रिटायर्ड आबकारी अफसर के घर मिला 79 लाख का सोना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रिटायर जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के परिवार के बैंक लॉकर से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा, पलासिया शाखा में स्थित इस लॉकर का संचालन भदौरिया की पत्नी सीमा भदौरिया और बेटे सूर्यांश भदौरिया के नाम से किया जा रहा था। जब जांच टीम ने लॉकर खोला तो उसमें से 886 ग्राम सोना मिला, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 79 लाख रुपये बताई जा रही है।

    खबर अपडेट की जा रही है...


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.