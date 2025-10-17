MP Top News: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा Diwali गिफ्ट, जबलपुर में चला नगर निगम का बुलडोजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में पेंशनरों की महंगाई राहत दो प्रतिशत बढ़ाने के बाद अब माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा सकती है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दीपावली के पहले या फिर एक नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव में कर सकते हैं। (यहां पढ़े पूरी खबर)

जबलपुर के विजय नगर में 20 साल पुरानी अवैध चौपाटी पर नगर निगम का बुलडोजर चल गया है। शुक्रवार सुबह अतिक्रमण निरोधक दल ने बुलडोजर चलाकर विजयनगर सड़क के किनारे काबिज चौपाटी को हटाने की कार्रवाई शुरू की। चौपाटी संचालकों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटाया और 2 घंटे की मोहलत दी, जिसके बाद कार्रवाई फिर शुरू हो गई। (यहां पढ़े पूरी खबर)