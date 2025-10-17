MP Top News: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा Diwali गिफ्ट, जबलपुर में चला नगर निगम का बुलडोजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में पेंशनरों की महंगाई राहत दो प्रतिशत बढ़ाने के बाद अब माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा सकती है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दीपावली के पहले या फिर एक नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव में कर सकते हैं। (यहां पढ़े पूरी खबर)
जबलपुर के विजय नगर में 20 साल पुरानी अवैध चौपाटी पर नगर निगम का बुलडोजर चल गया है। शुक्रवार सुबह अतिक्रमण निरोधक दल ने बुलडोजर चलाकर विजयनगर सड़क के किनारे काबिज चौपाटी को हटाने की कार्रवाई शुरू की। चौपाटी संचालकों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटाया और 2 घंटे की मोहलत दी, जिसके बाद कार्रवाई फिर शुरू हो गई। (यहां पढ़े पूरी खबर)
मध्य प्रदेश के छतरपुर में राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे 7 लोग घायल हो गए। बुजुर्ग साहब सिंह के दोनों पैर टूट गए और उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना गुरुवार को लवकुशनगर के बसंतपुर तिराहे के पास हुई, पुलिस जांच कर रही है। (यहां पढ़े पूरी खबर)
मध्य प्रदेश में कटनी जिले में कटनी-दमोह रोड पर गुरुवार सुबह बस और ट्रक के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार दो दर्जन यात्रियों के घायल होने की सूचना है। दुर्घटना रीठी थाना क्षेत्र के जमुनिया मोड़ पर हुई। (यहां पढ़े पूरी खबर)
नीमच के सिंगोली के कांग्रेस कार्यकर्ता ख्वाजा हुसैन को पवन खेड़ा की आरएसएस के खिलाफ प्रेसवार्ता का स्टेटस लगाने पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज किया। कांग्रेस नेताओं के हस्तक्षेप से ख्वाजा हुसैन की जमानत हो गई। (यहां पढ़े पूरी खबर)
छतरपुर में जल विहार मेला लगा हुआ है। इस मेले में झूलों के बीच बहुत कम जगह रखी गई है। इस कारण आपस में टकराने का डर बना हुआ है। अगर झूले आपस में टकराए तो बड़ा हादसा हो सकता है। मामला जब मीडिया में आया तब प्रशासन की टीम मेले में पहुंची और झूले वालों को सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने कहा गया है। (यहां पढ़े पूरी खबर)