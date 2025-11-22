खुशखबरी... 24 नवंबर से चलेगी इंदौर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन में कोच की क्षमता हुई दोगुनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की ट्रेन इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर 24 नवंबर से स्थायी रूप से इंदौर व नागपुर से 16 कोच के साथ चलाया जाएगा। आठ कोच अतिरिक्त होने के चलते ट्रेन में बैठने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी।

पहले वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठने के लिए 526 सीट की क्षमता थी, जो अब बढ़कर 1124 सीट की क्षमता हो गई है। इससे यात्रियों को आसानी से कन्फर्म टिकिट मिल सकेगा। यात्री सुविधा में अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। ट्रेन की समय-सारणी पूर्ववत ही रहेगी।