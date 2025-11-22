मेरी खबरें
    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 08:19:46 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 08:19:46 PM (IST)
    खुशखबरी... 24 नवंबर से चलेगी इंदौर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन में कोच की क्षमता हुई दोगुनी
    इंदौर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस।

    HighLights

    1. पहले ट्रेन में बैठने के लिए 526 सीट की क्षमता थी
    2. अब रेलवे ने यात्रियों के लिए बढ़ाकर 1124 सीट की
    3. यात्रियों को आसानी से कन्फर्म टिकिट मिल सकेगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की ट्रेन इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर 24 नवंबर से स्थायी रूप से इंदौर व नागपुर से 16 कोच के साथ चलाया जाएगा। आठ कोच अतिरिक्त होने के चलते ट्रेन में बैठने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी।

    पहले वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठने के लिए 526 सीट की क्षमता थी, जो अब बढ़कर 1124 सीट की क्षमता हो गई है। इससे यात्रियों को आसानी से कन्फर्म टिकिट मिल सकेगा। यात्री सुविधा में अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। ट्रेन की समय-सारणी पूर्ववत ही रहेगी।


    ज्यादा कोच के चलने से यात्रियों को फायदा

    बता दें कि इसी सप्ताह अपग्रेडेड रैक इंदौर आए थे और इनका रखरखाव किया जा रहा है। अब ज्यादा कोच से चलने से यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि त्योहारी सीजन और खास मौके पर उन्हें कंफर्म सीटें मिलने में परेशानी नहीं आएगी। अब कोच बढ़ने से एक हजार से ज्यादा यात्रियों को ट्रेन से आवागमन में परेशानी नहीं आएगी।

    ये रहेगा समय

    • ये इंदौर से सुबह 06.10 चलेगी, उज्जैन 06.50, भोपाल 09.10, नर्मदापुरम 10.22, इटारसी 10.45, बैतूल 11.58 और नागपुर दोपहर 02.35 बजे पहुंचेगी।

    • इसी प्रकार नागपुर से दोपहर 03.20, बैतूल 05.23, इटारसी 07.00, नर्मदापुरम 07.22, भोपाल 08.38, उज्जैन 10.40 और रात 11.50 पर इंदौर पहुंचेगी।

