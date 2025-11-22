मेरी खबरें
    MP Top News: BLO की लापरवाही बनी परेशानी, मेडिकल कॉलेजों में 1,026 सीटें खाली, पानी में डूबा 'लॉकडाउन'

    MP Top News Today: मध्य प्रदेश के खंडवा में एसआईआर के कार्य में बीएलओ द्वारा शुरुआत में की गई टेबलटॉप एक्सरसाइज का खामियाजा मतदाताओं के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। मध्यप्रदेश के आठ निजी मेडिकल कॉलेजों में नीट पीजी (2025-26) के लिए पहले चरण की काउंसलिंग के बाद भी 1,026 सीटें खाली रह गईं। अहीरखेड़ी में 5 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 08:01:18 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 08:01:18 PM (IST)
    MP Top News: एमपी की आज की बड़ी खबरें।

    1. एसआईआर का कार्य कई मतदाताओं के लिए परेशानी खड़ा कर रहा
    2. एमपी के मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग के बाद भी 1,026 सीटें खाली
    3. अहीरखेड़ी में 5 साल के बच्चे की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के खंडवा में एसआईआर के कार्य में बीएलओ द्वारा शुरुआत में की गई टेबलटॉप एक्सरसाइज का खामियाजा मतदाताओं के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। इसी कार्यशैली की भेंट चढ़े शहर के कुछ मतदाता अब अपना नाम खोज रहे हैं। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    इंदौर के सैम्स मेडिकल कॉलेज में सर्वाधिक 224 सीटें खाली हैं, जबकि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में 196 सीटों पर प्रवेश नहीं हो सका। भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज में 158 और पीपुल्स में 102 सीटें रिक्त हैं। उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में भी 106 सीटें खाली हैं। अमलतास, आरकेडीएफ और चिरायु मेडिकल कॉलेज में भी 80 से ज्यादा सीटें भरने का इंतजार हैं। (यहां पढ़े पूरी खबर)


    भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग ने साफ किया है कि एटीएम बैंक का है तो उससे होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए बैंक ही जिम्मेदार होगा। इस आधार पर आयोग ने बैंक के इस तर्क को खारिज कर दिया कि एटीएम की बाहरी व्यवस्था एजेंसी देखती है, इसीलिए बैंक को जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश के खंडवा में एक महिला के घर से चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। महिला ने बताया कि चोरी हुआ सामान उनकी जिंदगीभर की कमाई था, जिसे कोई चुपचाप उठा ले गया। घटना से व्यथित अबिदा ने तत्काल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    भारतीय सेना की सबसे प्रमुख पैरा रेजिमेंट में पैराशूट कमांडो बनने के लिए 25 नवंबर को ग्वालियर में शारीरिक परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसमें प्रदेश के 25 जिलों के वही अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनका चयन हाल ही में अग्निवीर के लिए हुआ है। 25 जिलों के करीब 400 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    जबलपुर में कृषि उपज मंडी के अनाज व्यापारी के मुनीम से 19 लाख रुपये की लूट के आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित सगे भाई हैं, जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद शहर की गई गलियों में भ्रमण किया, ताकि वे कहीं भी सीसीटीवी कैमरे में न आ सकें। लेकिन आरोपितों की तमाम कवायद के बाद भी पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए आखिर में दोनों को दबोच ही लिया। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    उमरिया में बुधवार की देर रात लूट की वारदात में शामिल अज्ञात बदमाशों में एक करिया लोनी निवासी लोरहा को पुलिस ने अल सुबह गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कि पुलिस ने जब आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाया तो आरोपित ने पास रखे कट्टे से फायरिंग कर दी। जिसमे एक आरक्षक के पैर में गोली लगने की खबर भी है। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है,जिससे उसका पैर चोटिल हुआ है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    इंदौर शहर के द्वारकापुरी क्षेत्र के अहीरखेड़ी में एक 5 साल के बच्चे की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चे का जन्म कोविड-19 के दौरान हुआ था, इसलिए माता-पिता ने उसका नाम लॉकडाउन रखा था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही बच्चे की मौत को लेकर जांच शुरू कर दी है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

