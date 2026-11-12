Swachh Survekshan: इंदौर की अंगुली थाम देपालपुर ने तय किया 1710 से शीर्ष तक के सफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सितंबर 2025 में इंदौर को देपालपुर की सफाई व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी मिली थी उस वक्त हालत बिलकुल उलट थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 20-22 हजार की जनसंख्या वाला यह शहर ऐसा कमाल दिखाएगा कि पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगेगी। एक वर्ष पहले जो शहर 1710 वीं रैंक पर था वह अचानक शीर्ष में शामिल हो गया।