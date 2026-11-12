स्वच्छता में नंबर-1 की कुर्सी छूटी तो मीम्स की बौछार, AQI पर भी इंदौरियों ने ली चुटकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आठ साल तक देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा अपने नाम रखने वाले इंदौर के इस बार सुपर स्वच्छ लीग में शीर्ष तीन में जगह नहीं बना पाने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में इंदौर और देपालपुर की जोड़ी को स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी में दूसरा स्थान मिलने पर कहीं उपलब्धि का उत्साह नजर आया तो कहीं नंबर-1 का ताज छूटने की कसक दिखाई दी। मीम्स, तंज और सवालों के बीच लोगों ने शहर की सफाई व्यवस्था से लेकर प्रदूषण और विकास कार्यों तक पर अपनी राय रखी।