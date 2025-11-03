मेरी खबरें
    Indore Metro: अब खजराना व बंगाली चौराहे के बीच चलेगी अंडर ग्राउंड मेट्रो

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 09:07:14 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 09:20:28 PM (IST)
    Indore Metro: अब खजराना व बंगाली चौराहे के बीच चलेगी अंडर ग्राउंड मेट्रो
    इंदौर मेट्रो।

    HighLights

    1. 915 करोड़ रुपये अतिरिक्त होंगे खर्च, इंदौर में मेट्रो यानि अंडर ग्राउंड।
    2. मेट्रो का जो हिस्सा ओवरहेड बनना था वो भूमिगत रूप में तैयार होगा।
    3. इस बदलाव से मेट्रो पर 915 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना होंगे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मेट्रो के अंडरग्रांउड प्रोजेक्ट पर बनी उलझन सोमवार को खत्म हो गई। 19 माह बाद मेेट्रो को राह मिली। अब खजराना व बंगाली चौराहे के बीच ही मेट्रो अंडरग्राउंड होगी। इस तरह पहले जो बंगाली से एमजी रोड के हाईकोर्ट तक करीब साढ़े तीन किलोमीटर का मेट्रो का जो हिस्सा ओवरहेड बनना था वो भूमिगत रूप में तैयार होगा। इस बदलाव से मेट्रो पर 915 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना होंगे।

    हालांकि अभी भी यह तय नहीं हो पाया है कि मेट्रो को अंडर ग्राउंड करने पर खर्च होने वाली राशि का इंतजाम राज्य शासन कैसे करेगा। सोमवार को सिटी बस कार्यालय परिसर में नगरीय आवास मंत्री कैलाश विजवयवर्गीय व अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने जनप्रतिनिधियों व मेट्रो के अधिकारियों के साथ इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की।इसमें यह निर्णय लिया गया कि मेट्रो को खजराना चौराहे के बाद ही भूमिगत किया जाएगा। यहां से एयरपोर्ट तक मेट्रो अंडरग्राउंड ही रहेगी।


    प्रक्रिया में करना होगा: एक साल बाद ही खजराना से आगे शुरू हो पाएगा काम

    बंगाली से एमजीरोड के बीच मेट्रो को ओवरहेड हिस्से को अंडर ग्राउंड करने के निर्णय के बाद इस प्रक्रिया में बदलाव करने में करीब चार से छह माह का समय लगेगा। इसके लिए सबसे पहले मप्र मेट्रो के बोर्ड की अनुमति लेना होगी। इसके बाद राज्य सरकार की केबिनेट व केंद्र सरकार से अनुमति लेना होगी।

    इसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए लोन देन वाली फाइनेंशियल फंडिंग एजेंसी को जानकारी देना होगी। इसके साथ पुराने टेंडर को शार्ट क्लोज करने के साथ नया टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। इसे फाइनल करने में करीब एक साल का समय लगेगा। इसके बाद खजराना से रीगल से बीच अंंडर ग्राउंड का काम शुरू हो पाएगा।

    छोटा गणपति में बनेगा मेट्रो स्टेशन, नेटम मैथ्ड से होगी खुदाई

    छोटा गणपति क्षेत्र में अंडर ग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनेगा। पूर्व में मंत्री विजयवर्गीय द्वारा एक आयोजन में इस स्टेशन के नहीं बनने को लेकर जो बयान दिया गया था अब उस पर विराम लग गया। यहां पर नेटम मैथ्ड से खाली मैदान के ऊपर खुदाई कर जमीन के 30 मीटर नीचे चट्टानों में ब्लास्टिंग करकेे अंडर ग्राउंड स्टेशन तैयार किया जाएगा। जमीन के दोनों ओर खोदाई कर निर्माण किया जाएगा। अन्य अंडर ग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाने के मुकाबले इसमें 25 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। हालांकि मृदा परीक्षण पश्चात इस पर प्रक्रिया निर्णय लिया जाएगा।

    आपने शहर को बर्बाद कर दिया अब नहीं होने देंगे, मेट्रो अंडर ग्राउंड

    बैठक में मंत्री विजयवर्गीय मेट्रो के आर्किटेक्ट व कंसल्टेंट को फटकार लगाते हुए बोले आपने पूरे शहर को र्बााद कर दिया क्या बनाया है। विजयनगर चौराहे की क्या स्थिति कर दी, यहां हर रोज ट्रैफिक जाम लगता है। रेडिसन की खूबसूरती भी खत्म कर दी। यदि ऐसा ही हाेता तो हम पूरा हिस्सा एलिवेटेड बनाकर उस पर बीआरटीएस तैयार लग्जरी बसें चला देते। आपने इंदौर को बहुत बर्बाद कर दिया, अब नहीं होने देंगे। इंदौर में अब मेट्राे मतलब अंडर ग्राउंड।

    पाइंटर

    • इंदौर यलो लाइन : कुल 31.32 हिस्सा

    • पहले अंडर ग्राउंड हिस्सा बना तय था : 8.7 किमी

    • अब अंडर ग्राउंड हिस्सा बनेगा : 12.2 किमी

    • पहले एलिवेटेड हिस्सा बनना तय था : 22.62 किमी

    • अब एलिवेटेड हिस्सा बनेगा: 19 किमी

    • 8.7 किमी अंडर ग्राउंड हिस्से की लागत है: 2051 करोड़

    • अब 3.5 किमी नया अंडर ग्राउंड हिस्सा तैयार करने पर : 825 करोड़ रूपये खर्च होंगे

    बदलाव पर आने वाले अतिरिक्त खर्च कर करेंगे इंतजाम

    बंगाली चौराहे से मेट्रो अंडर ग्राउंड होगी। छोटा गणपित में नेटम मैथ्ड अंडर ग्राउंड स्टेशन तैयार होगा। इससे लोगों के घर व प्रतिष्ठान प्रभावित न हो इस पर ध्यान रखा जाएगा। इस बदलाव पर अतिरिक्त खर्च जो आएगा, उसका इंतजाम किया जाएगा।

    कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन मंत्री

    तय अलायमेंट पर होगा निर्माण

    मेट्रो का जो अलायमेंट तय है, उस पर मौजूदा प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। पूर्व में प्रस्तावित मेट्रो के कुछ ओवरहेड हिस्से को अंडर ग्राउंड करना आसान है।

    संजय दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग

    अंडर ग्राउंड प्रोजेक्ट पर बनी सहमति

    शहर में अंडर ग्राउंड मेट्रो के निर्माण पर सभी सहमति हो गई है। खजराना व बंगाली चौराहे के बीच मेट्रो को अंडर ग्राउंड किया जाएगा। इस प्राेजेक्ट में कोई बाधा नहीं है।

    पुष्यमित्र भार्गव, महापौर

