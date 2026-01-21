भागीरथपुरा की गलियों से लेकर हाई कोर्ट तक अविश्वास, याचिकाकर्ता ने कहा- जांच कमेटी पर विश्वास नहींं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: भागीरथपुरा दूषित जल कांड के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा पूरी तरह डगमगा गया है। मंगलवार को यह अविश्वास भागीरथपुरा की गलियों से लेकर हाई कोर्ट तक साफ दिखाई दिया। नगर निगम ने क्षेत्र में जलापूर्ति तो की लेकिन डर और संदेह के कारण लोग पानी पीने को तैयार नहीं हैं। इधर, हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी यही अविश्वास झलका।

याचिकाकर्ताओं ने साफ शब्दों में कहा कि प्रशासन द्वारा गठित कमेटी पर उन्हें भरोसा नहीं है। वहीं, जल सुनवाई में भी अब लोगों को रुचि नहीं रही। इसका प्रमाण है कि मंगलवार को पिछली बार (309) की तुलना में इससे काफी कम (100 से भी कम) लोग पहुंचे। बता दें, भागीरथपुरा में दूषित जल से मौत का पहला मामला 21 दिसंबर, 2025 को सामने आया था। तब से अब तक 24 लोगों की जान चली गई, लेकिन व्यवस्था बहाल नहीं हुई है।

फरवरी, 2023 में हुआ था लाइन बदलने का टेंडर, काम अब तक अधूरा इस मामले को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही पांच अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। मुख्य सचिव अनुराग जैन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है, जो जांच कर रही है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें कमेटी पर भरोसा नहीं है। उनके वकील अजय बागड़िया ने कहा कि आठ फरवरी, 2023 को भागीरथपुरा में दूषित पानी की शिकायत के बाद लाइन बदलने का टेंडर हुआ था। काम एक साल में पूरा होना था, लेकिन 24 मौत के बाद निगम ने जो रिपोर्ट पेश की है, वह बता रही है कि 80 प्रतिशत काम ही अब तक पूरा हुआ है।