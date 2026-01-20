भागीरथपुरा जल कांड में हाई कोर्ट सख्त, सरकार से पूछा- आदेशों की निगरानी कैसे हो रही? रिटायर्ड जज से जांच की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी से पहली मौत हुए एक माह बीत चुका है, स्थिति अब भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। हालत यह है कि जनता को न निगम द्वारा वितरित किए जा रहे पानी पर भरोसा हो रहा है, न वकीलों को प्रशासन द्वारा गठित जांच समिति पर। हादसे को लेकर हाई कोर्ट में चल रही पांच अलग-अलग जनहित याचिकाओं में मंगलवार को एक साथ सुनवाई हुई। मुख्य सचिव अनुराग जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि मामले में उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है जो जांच कर रही है। इस पर याचिकाकर्ता ने स्पष्ट कहा कि उन्हें कमेटी पर भरोसा नहीं है।

जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई न होने पर उठे सवाल कोर्ट के पूछने पर उन्होंने एक-एक ऐसे कारण गिनाए कि अधिकारी कुछ बोल ही नहीं सके। वकीलों ने मांग की कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर भागीरथपुरा मामले की जांच करवाई जाए, ताकि लापरवाही सामने आ सके। लगभग डेढ़ घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे मामले में सुनवाई शुरू हुई। मुख्य सचिव ने जैसे ही कोर्ट को बताया कि कमेटी बना दी है, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने कहा कि हादसे को 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ। जिन निगमायुक्त को हादसे के बाद ट्रांसफर किया गया था, उन्हें अब पर्यटन विभाग में एमडी बना दिया गया है। जिन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग उठ रही है, उन्हें अच्छे पदों पर बैठाया जा रहा है। सरकार ने एक भी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।