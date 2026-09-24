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हुरून रिच लिस्ट 2026: लगातार पांचवीं बार मध्य प्रदेश के सबसे धनी व्यक्ति बने विनोद अग्रवाल

हुरून इंडिया की सूची में इंदौर व भोपाल के एक दर्जन उद्यमी शामिल हैं। इंदौर शहर लगातार बढ़ रहा है और यहां पर नए उद्यमियों व व्यवसाय के लिए अधिक अवसर उप...और पढ़ें

By Udaypratap SinghEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Thu, 24 Sep 2026 08:55:36 AM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 01:54:18 PM (IST)
हुरून रिच लिस्ट 2026: लगातार पांचवीं बार मध्य प्रदेश के सबसे धनी व्यक्ति बने विनोद अग्रवाल
विनोद कुमार अग्रवाल।

HighLights

  1. विनोद अग्रवाल देश के अमीरों की सूची में वे 365वें स्थान
  2. पिछले वर्ष की तुलना में 700 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई
  3. इंदौर के विकास में रियल एस्टेट के माध्यम से योगदान दे रहे हैं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के प्रमुख कारोबारी व उद्यमी विनोद कुमार अग्रवाल हुरून रिच लिस्ट 2026 में मप्र के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में शीर्ष स्थान पर हैं। हुरून इंडिया द्वारा जारी सूची में देश के अमीरों की सूची में वे 365वें स्थान पर हैं।

इस सूची के मुताबिक अग्रवाल की संपत्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 700 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उनकी संपत्ति 9,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,200 करोड़ रुपये हुई है। हुरून इंडिया की सूची में इंदौर व भोपाल के एक दर्जन उद्यमी शामिल हैं।


अग्रवाल कोल के संचालक विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि मेरा विजन है कि इंदौर में ज्यादा से ज्यादा उद्यमी इस सूची में शामिल हों। इस तरह इंदौर का नाम देश-दुनिया में ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इंदौर शहर लगातार बढ़ रहा है। यहां पर नए उद्यमियों व व्यवसाय के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हैं।

इंदौर के विकास में रियल एस्टेट के माध्यम से योगदान दे रहे हैं। इसके माध्यम से हम इंदौर में ऐसे प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जिससे व्यावसायिक अवसर तैयार हों, जो इंदौर को देश के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सामने रखें।

हुरून इंडिया की सूची में प्रदेश के कारोबारी

इंदौर के कारोबारी व उद्यमी और लिस्ट में उनकी रैंक

  • विनोद कुमार अग्रवाल - 365

  • अनुराग मूंदड़ा - 665

  • दिनेश पाटीदार - 941

  • नितिन अग्रवाल - 1139

  • सुनील चौरड़िया - 1276

  • विमल तोड़ी - 1425

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भोपाल के कारोबारी व उद्यमी और लिस्ट में उनकी रैंक

  • दिलीप सूर्यवंशी - 852

  • देवेंद्र जैन - 1112

  • अनिल बंसल - 1139

  • सुनील बंसल - 1139

  • सुधीर कुमार अग्रवाल - 1276

  • सुधीर अग्रवाल - 1607

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