जीएसटी के बदलते स्वरूप पर मंथन, इंदौर में दो दिन जुटेंगे देशभर के सीए

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की जीएसटी एवं अप्रत्यक्ष कर समिति की ओर से इंदौर शाखा के आतिथ्य में जीएसटी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ‘नवचिंतन- बदलते जीएसटी की नई दिशा’ आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन 18 एवं 19 नवंबर 2026 को इंदौर के आनंद मोहन माथुर सभागृह में होगा।

जीएसटी के बदलते स्वरूप, नवीनतम कानूनी प्रावधानों, न्यायिक निर्णयों एवं व्यावहारिक चुनौतियों पर केंद्रित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। सम्मेलन में आईटीसी एवं फेक इनवाइसिंग से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, जीएसटी परिषद की बैठक में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन, सर्च एवं सीजर तथा सरकारी आपूर्ति में आरसीएम जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष एसके मिश्रा एवं कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष डॉ. रचना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कमिश्नर, सीजीएसटी पीयूष भाटी और जीएसटी एवं आईडीटी समिति के चेयरमैन सीए उमेश शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।