Indore: 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया बाबू, जमीन ट्रांसफर के नाम पर ले रहा था घूस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लोकायुक्त पुलिस ने निलंबित बाबू नरेंद्र नरवरिया को घूसखोरी में गिरफ्तार किया है। सहायक ग्रेड-3 नरेंद्र नायब तहसीदार (खुड़ैल) दयाराम निगम का लेनदेन करता है। उसने जमीन का नामांतरण करने के लिए वकील कृष्णकांत दांगी से 50 हजार रुपये की मांग की थी।

निलंबित बाबू नरेंद्र नरवरिया घूसखोरी में गिरफ्तार डीएसपी (लोकायुक्त) सुनील तालान के मुताबिक वकील कृष्णकांत ने कल्याणी बुआ भागवंती बाई की ग्राम खराड़िया स्थित भूमि का नामांतरण के लिए खुड़ैल तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। नरेंद्र ने नामांतरण संबंधित कार्य के लिए नायब तहसीलदार दयाराम निगम से मिलकर 50 हजार रुपयों की मांग की। वकील ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत कर दी। मंगलवार को नरेंद्र ने रुपये लेकर तहसील कार्यालय बुलाया और रुपये लेकर दराज में रख लिए। लोकायुक्त ने इशारा मिलते ही नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।