परीक्षा में पास करने के नाम पर एचओडी ने छात्रा की कमर में हाथ डाला, मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी इंजीनियरिंग कालेज श्री गोविंदराम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी एंड साइंस (SGSITS) में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर व एचओडी पर गंभीर आरोप लगाए गए है। छात्रा के मुताबिक परीक्षा में पास करने के नाम पर एचओडी ने कमर में हाथ डालकर छूने की कोशिश की है। घटना की जानकारी लगते ही निदेशक डॉ. निलेश पुरोहित ने जांच संस्थान की समिति को सौंप दी। तत्काल प्रोफेसर को जांच पूरी होने तक सभी दायित्वों से संस्थान ने हटा दिया है।

एचओडी ने लड़की के साथ गलत व्यवहार किया घटना दो दिन पहले गुरुवार को इलेक्ट्रिकल विभाग में हुई है। जहां छात्रा अपने शैक्षणिक कार्य व परीक्षा से संबंधित एचओडी संदीप घोंघाड़े के केबिन में गई। परीक्षा से जुड़ी समस्या छात्रा ने बताई तो एचओडी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया। छात्रा का कहना है कि बातचीत के दौरान उन्होंने उसकी कमर पर हाथ रखा और कहा कि उसका ईयर-बेक हो गया है, लेकिन वे उसे पास करा देंगे। एचओडी की हरकत से घबराई छात्रा तुरंत कैबिन से बाहर निकल गई। घटना के बारे में डायरेक्टर डॉ. पुरोहित को शिकायत की। इस दौरान कालेज प्रबंधन ने मामले को दबाने का प्रयास किया। यहां तक कि छात्रा को पुलिस में शिकायत नहीं करने की सलाह दी। वहीं अभिभावकों के साथ जाकर छात्रा ने तुकोगंज थाने में भी आवेदन दिया है।