    परीक्षा में पास करने के नाम पर एचओडी ने छात्रा की कमर में हाथ डाला, मचा हड़कंप

    MP News: प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी इंजीनियरिंग कालेज श्री गोविंदराम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी एंड साइंस (SGSITS) में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर व एचओडी पर गंभीर आरोप लगाए गए है। छात्रा के मुताबिक परीक्षा में पास करने के नाम पर एचओडी ने कमर में हाथ डालकर छूने की कोशिश की है।

    By Kapil Niley
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 09:54:58 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 10:03:16 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी इंजीनियरिंग कालेज श्री गोविंदराम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी एंड साइंस (SGSITS) में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर व एचओडी पर गंभीर आरोप लगाए गए है। छात्रा के मुताबिक परीक्षा में पास करने के नाम पर एचओडी ने कमर में हाथ डालकर छूने की कोशिश की है। घटना की जानकारी लगते ही निदेशक डॉ. निलेश पुरोहित ने जांच संस्थान की समिति को सौंप दी। तत्काल प्रोफेसर को जांच पूरी होने तक सभी दायित्वों से संस्थान ने हटा दिया है।

    एचओडी ने लड़की के साथ गलत व्यवहार किया

    घटना दो दिन पहले गुरुवार को इलेक्ट्रिकल विभाग में हुई है। जहां छात्रा अपने शैक्षणिक कार्य व परीक्षा से संबंधित एचओडी संदीप घोंघाड़े के केबिन में गई। परीक्षा से जुड़ी समस्या छात्रा ने बताई तो एचओडी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया। छात्रा का कहना है कि बातचीत के दौरान उन्होंने उसकी कमर पर हाथ रखा और कहा कि उसका ईयर-बेक हो गया है, लेकिन वे उसे पास करा देंगे। एचओडी की हरकत से घबराई छात्रा तुरंत कैबिन से बाहर निकल गई। घटना के बारे में डायरेक्टर डॉ. पुरोहित को शिकायत की। इस दौरान कालेज प्रबंधन ने मामले को दबाने का प्रयास किया। यहां तक कि छात्रा को पुलिस में शिकायत नहीं करने की सलाह दी। वहीं अभिभावकों के साथ जाकर छात्रा ने तुकोगंज थाने में भी आवेदन दिया है।


    दोनों पक्षों को सुनना बाकी

    घटना के बाद संस्थान ने महिला उत्पीड़न निवारण समिति को जांच सौंप दी। समिति ने छात्रा की शिकायत पर एचओडी को परीक्षा, शैक्षणिक कार्य, कक्षाओं और मूल्यांकन कार्य से हटा दिया है। अगले कुछ दिनों में समिति ने दोनों पक्षों को बुलाया है। जहां दोनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रोफेसर पर पहले भी अनुचित व्यवहार के आरोप लग चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण आशंका जताई जा रही है कि कहीं इस बार भी एचओडी को बचाने की कोशिश न की जाए। फिलहाल प्रोफेसर संदीप घोंघाड़े ने सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने चर्चा करने से भी इनकार कर दिया है।

    SGSITS प्रशासनिक अधिकारी डॉ. गिरिश ठाकर ने कहा कि छात्राओं का एकेडमी करियर को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर से एचओडी सहित अन्य जिम्मेदारियां वापस ले ली है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट देंगी। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

